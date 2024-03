Áll a bál a használt olaj leadása körül: sok vendéglátóhely fut most is a pénze után

Félévnyi használt olaj átvételét nem fizette még ki a MOHU sok vendéglátóhelynek. A csúszásokat a vállalat is elismerte, de azt mondta, már dolgoznak a hibák kijavításán.

Félévnyi használt olaj átvételét nem fizette még ki a MOHU sok vendéglátóhelynek – írja a Telex egy vendéglátóhely tulajdonosára hivatkozva. Mint ismert, a MOHU - a Mol leányvállalata - tavaly júliusban vette át a hulladékgyűjtés egyes ágazatait egész Magyarország területén: a használt olajat is a vállalat gyűjti be, amiért cserébe pénzt ad a vendéglátóhelyeknek, a begyűjtött olajból pedig bioüzemanyagot készít.

"A koncesszió kezdete előtt több cég is foglalkozott a használt olaj elszállításával, sokszor a vállalkozó rögtön a helyszínen fizette ki a begyűjtött olajat, így félreszámolások sem voltak" – mondta a Telexnek egy vendéglátós, aki arra panaszkodott, hogy a koncesszió kezdete óta több hónapos késedelmet halmozott fel a MOHU a kifizetésekben. A lap forrása szerint nem elég a csúszás, az első két hónap után rosszul is számolt el vele a MOHU: eggyel kevesebb olajszállítást fizetett ki. A vendéglátós ezért levelet írt a cégnek, és háromszor is próbálta jelezni a problémát, de csak ügyintézőtől ügyintézőig küldték.

A MOHU által fizetett összegek kapcsán megjegyezte: egy hordó használt sütőolajért a MOHU 6350 forintot fizet, a központosítás előtt viszont 10 668 forintot kapott. Azaz most majdnem 40 százalékkal adnak kevesebbet neki.

"De még ezt sem utalják át” – tette hozzá az étterem-tulajdonos.

A Telex megkereste az ügyben a MOHU-t, ahonnan a lap azt a választ kapta, hogy

a használt sütőolaj ára a nemzetközi piacot követi, ahol jelentős csökkenés történt tavaly nyár óta, ezért ad kevesebbet a vállalat az olajért. Emellett azt is megírták, hogy a számlázással kapcsolatos kezdeti hibákat, elakadásokat javítják, és partnereik hamarosan megkapják a kompenzációt.