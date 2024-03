Nem menekültek meg a magyarok a drágulás rémétől: néhány hónap, és ismét nehéz idők jöhetnek

Sajtótájékoztatót tartott a Concorde Csoport, melyen a Pénzcentrum is részt vett. Valóban sikerült megnyerni az infláció elleni küzdelmet a jegybankoknak? Meddig tartható fenn a jelenlegi gazdasági állapot? Mekkora az esély egy második körös inflációra? Meddig gyengülhet még a forint? És úgy általában: melyek most a legnagyobb nemzetközi gazdasági, piaci kockázatok, amelyekre a közeljövőben figyelnünk kell? Az esemény előadói ezekre a kérdésekre keresték a választ, illetve arra, hogy a nemzetközi folyamatoknak milyen hatása lehet a magyar gazdaság szereplőire.

"A jó hír az, hogy az infláció a nagy gazdaságokban lelassult" - kezdte az előadást Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy szerintük "a csatát megnyertük, de a háborút még nem", utalva arra, hogy még nem sikerült minden gazdasági nehézséget leküzdeni. Ugyanakkor további pozitívumként kiemelte, hogy az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít.

Negatívum ugyanakkor, hogy az Egyesült Államokban továbbra is magas a maginfláció. Sőt, ez nem csak az USÁ-ra igaz, hanem az Európai Unióra is. Ezek arra engednek következtetni, hogy a piaci az év elején túlságosan optimista volt a monetáris lazítást illetően.

Ugyancsak negatívum, hogy a bérnövekedés üteme továbbra is gyors, ugyanakkor az Egyesült Államokban a munkaerőpiac továbbra is feszes.

Európán belül továbbra is gondot okoz, hogy a német feldolgozóipar másfél éve válságban van. Gyurcsik Attila kiemelte, hogy inflációs szempontból ennek ugyan pozitív oldala is van, összességében azonban mégiscsak egy válságtünetként értékelhető ez a jelenség is.

Gyurcsik Attila szerint a mostani helyzetnek az a nehézsége, hogy a jegybankok eltalálják, mikor kell lazítaniuk. A túl korai lazítás ugyanis újabb inflációs hullámhoz vezethet, ellenben a kései lazítás recessziót okozhat.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy továbbra is zajlik az orosz-ukrán háború, miközben az izraeli-palesztin és a kínai-tajvani feszültségeknek sem látni a végét. Ezek a konfliktusok ugyancsak inflatorikus hatásúak. Ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy a kínai-amerikai viszonyban 2024-ben nem is várnak változást, elvégre az amerikai elnökválasztás előtt a kínai vezetésnek nem áll érdekében megállapodásra jutni, hiszen egy esetleges Trump-győzelem azt úgyis felrúgná.

Ismét jön Trump?

"Azért itt semmi nem biztos, hogy mi lesz külpolitikában, vámpolitikában, nemzetközi politikában" - ezt már Móró Tamás, a Concorde Értékpapír vezető stratégája mondta el saját előadása kezdetén. A szakember szerint komoly esély van rá, hogy ismét Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, ennek ellenére nagy a bizonytalanság, mivel Trumptól nem szokatlan, hogy a retorikájával ellentétesen cselekszik.

Ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy Donald Trump nagyon büszke arra, hogy sok korábbi elnöktől eltérően ő nem kezdett semmilyen háborút, így valószínűsíthető, hogy ehhez második megválasztása esetén is tartaná magát. Azonban ez is csak feltételezés.

Merre tovább az AI-ból?

Jónap Richárd, a Concorde Értékpapír részvénypiaci stratégája szerint jelenleg az a legnagyobb kérdés, hogy a mostani "AI sztoriból" merre halad majd tovább a világ. Felidézte, hogy az Nvidia részvényei több mint 200 százalékot erősödtek 2023 januárja óta, ráadásul úgy, hogy a tavalyi év második felét 400-500 dollár közötti oldalazással töltötték a vállalat részvényei.

Március elején azonban rövid idő alatt sokat esett a cég részvénye, és Jónap Richárd szerint egyéb jelek is arra utalnak, hogy kifulladóban van az AI sztori. A szakember szerint jelenleg az Nvidia részvényének teljesítménye az, amire figyelnünk kell a jövőben.

Covid alatti szinten a fogyasztói bizalom

Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír vezető makrogazdasági elemzője elmondta, hogy az utóbbi két év 20 százalék feletti inflációja nagyobb rombolást végzett a fogyasztói bizalomban, mint a koronavírus-járvány. Mindez komoly problémát jelent, hiszen a fogyasztás visszaesése lassítja a GDP növekedését és negatívan érinti a költségvetést. A fogyasztói bizalom javulása jelenleg is csak lassan javul, a magyar fogyasztási kilátások régiós összevetésben is rosszak, ilyen szempontból a csehek és a lengyelek is előttünk állnak például.

A szakember szerint 2024 második felében ismég megjelenthet egy enyhe inflációs nyomás. Az egyik ilyen, inflációt erősítő tényező a forint gyengülése lehet, amely ha hosszú távú folyamat lesz, az növelni fogja a fogyasztóiár-indexet. Jobbágy Sándor úgy véli, hogy az infláció az idei első negyedévben volt a legalacsonyabb, innentől kezdve már inkább magasabb, 5-6 százalék körüli lehet majd, bár felpattanásra nem számítanak. A jegybanki 3 százalékos célt szerinte idén nem sikerül elérni.

A jegybanki kamatvágásokkal kapcsolatban Jobbágy Sándor elmondta, hogy a szakemberek mostanra a vágások ütemének lassítását várják - a piaci árazás alapján legalább 50bp-ra, de akár 25bp-ra csökkentés sem elkerülhetetlen, míg a február 27-i döntés még ismét a 75bp-os és 100bp-os kamatvágás közötti választás volt. A szakember szerint a kamatcsökkentési ciklus valamikor idén nyáron véget is érhet.

A forint mostani gyengülésével kapcsolatban Jobbágy Sándor elmondta, hogy szerinte már nincs akkora jelentősége a 400-as szint elérésének, mint 2022 őszén. Az akkori igen rossz gazdasági körülmények között félő volt, hogy a jegybank egyszerűen nem tud mit kezdeni a forint igen gyors leértékelődésével. Erről most nincs szó, a mostani körülmények közötti lassú leértékelődés idején már nem olyan fenyegető a 400 forintos euró.