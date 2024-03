Oszlanak a viharfelhők Magyarország felett: fellélegezhet a lakosság, ebből még jó is kisülhet

Az idei évtől a magyar gazdaság visszatér a tartós növekedési pályára, a foglalkoztatás magas, a munkanélküliség alacsony marad – jelentette ki Varga Mihály a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országtanulmányának bemutatóján, amelyen Mathias Cormann, a szervezet főtitkára is részt vett. A pénzügyminiszter kiemelte: a kormány és a nemzetközi hitelminősítők mellett az OECD is arra számít, hogy a magyar gazdaság a következő években ismét uniós átlag felett teljesíthet - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében.

A magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt évek kihívásai ellenére jelenleg is mintegy 5 százalékkal haladja meg a járvány előtti szintet. Ez jóval magasabb az Unió átlagosan 3,5 százalékos teljesítményénél – hívta fel a figyelmet Varga Mihály. Mint mondta: az OECD azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idei évtől visszatér a növekedési pályára: 2024-ben 2,4 százalékos, 2025-ben pedig 2,8 százalékos növekedést vár a szervezet.

Az OECD jelentése elismerően szól a magyar munkaerőpiacról, amely a koronavírus-válsággal és az energiasokkal szemben is ellenállónak bizonyult. A foglalkoztatottak száma az elmúlt hónapokban továbbra is 4,7 millió fő körül alakult, a munkanélküliség uniós összehasonlításban is a legalacsonyabbak közé tartozik, januárban 4,6 százalékon állt a magyar mutató – ismertette a pénzügyminiszter.

Varga Mihály hangsúlyozta: a 2024-es magyar országtanulmány kiemelten kezeli a zöld átmenetet, amely összhangban van a magyar kormány törekvéseivel. Magyarország világos célja, hogy a zöld gazdasági átállás egyik nyertese legyen, ennek érdekében a zöldenergia termelésében és tárolásában is a világ élvonalába tartozó fejlesztéseket valósítunk meg. Az OECD ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a nagyszámú feldolgozóipari FDI-beruházás az ágazat zöld technológiákra való átállásához is jelentősen hozzájárul – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Magyarország szoros együttműködése az OECD-vel a rendszerváltozást követően kezdődött, teljes jogú tagként 1996. május 7-én csatlakoztunk a szervezethez – emlékezett vissza Varga Mihály. A pénzügyminiszter leszögezte: Az OECD-ben egy olyan nemzetközi szervezet tagjai vagyunk, amely tényeken alapuló elemzéseivel, a tagországok érdekeit szem előtt tartó ajánlásaival valós segítséget nyújt az egyes országok gazdasági fejlődéséhez. Ezért Magyarország az OECD-vel való stratégiai együttműködés folytatatására törekszik.