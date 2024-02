Kegyetlen meglepetés a magyar gazdaságból: brutálisabb lehet a pénzhiány, mint eddig hittük?

Kiugróan magas, 6,8%-os lehet a költségvetési fedezeti igénye, erre az adatra nem igazán számíthatott a kormányzat.

A legutolsó, tavaly év végén módosított költségvetési hiánycélt is komolyan meghaladhatta a finanszírozási igény - erről ír a Portfolio. Mint kiderült az MNB friss pénügyi számla statisztikáiból, az államháztartás finanszírozási igénye tavaly a GDP 6,8%-ára rúgott.

Mint a lap megjegyzi, az várható volt, hogy a hat százalékos értéket meghaladja majd az adat, de így is meglepően magasnak számít a 6,8%-os érték. Növelhette a hiányt az Eximbank gazdálkodása, valamint a vártnál gyengébb negyedik negyedéves GDP-növekedés is. A 6,8%-os adat azt is jelenti, hogy deficit 2023-ban növekedett (előző évben 6,4%-os volt a finanszírozási igény), és a hiány negyedik éve nagyon magas, átlagosan 7%-os Magyarországon.