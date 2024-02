Ez lassan nyílt fenyegetés: egyre valósabb a nemzetállamok közötti kiberháború veszélye

A kiberbiztonság miatt aggódnak a leginkább az európai bankok kockázatkezelési vezetői (CRO-k) – mutat rá az EY és az Institute of International Finance (IIF) globális felmérése. Európában a DORA és a NIS2 irányelvek készítik fel a cégeket az online támadások kivédésére.

A kiberbiztonsági kockázatot tekinti idén a legnagyobb fenyegetésének az európai CRO-k négyötöde (82%), míg globálisan ez az arány 73 százalék. Egyre valósabb a nemzetállamok közötti kiberháború veszélye a kiélezett geopolitikai helyzetben a 17 nagy európai bankban megkérdezett szakértő döntő többsége (71%) szerint. Tízből nyolc vezető (82%) a nemzetközi feszültségek növekedésére számít.

"Évek óta az adathalászat, a rosszindulatú malware programok, a kibertámadások, az online csalások és a spam üzenetek nehezítik meg leginkább a vállalatok működését itthon és világszerte. Az Európai Unió komoly lépéseket tett a közelmúltban a helyzet kezelésére, hogy megerősítse a kontinensen működő cégek online védelmi képességeit, ami számos kihívást hozott az érintett szervezeteknek” – hangsúlyozta Zala Mihály, az EY kibervédelmi szolgáltatásokkal foglalkozó vezetője.

A kibertámadások elleni védekezés összehangolása érdekében egységes törvényi szabályozást hozott létre az Európai Bizottság. A digitális működési ellenálló képességére vonatkozó szabályozás, a DORA (Digital Operational Resilience Act) 2023. január 16-án lépett hatályba. A rendelet harmonizálja és szigorítja a pénzügyi szektor informatikai biztonsági szabályait, hogy súlyos működési zavarok esetén is kikezdhetetlenek maradjanak a digitális rendszerek. Az előírások értelmében minden érintett vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy a zavarok és fenyegetések összes lehetséges típusának ellen tudjon állni. A DORA a különböző pénzügyi szervezetekre és nekik IT szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatókra is vonatkozik.

„A kiberkockázatokkal szemben a legjobb védekezés a szervezetek ellenállóképességének folyamatos javítása. Míg a pénzügyi szolgáltatókat a tavaly bevezetett DORA, addig más, az EU működése szempontjából ugyancsak nélkülözhetetlen iparágakat az idén életbe lépett NIS2, vagyis a felülvizsgált uniós kibervédelmi irányelv segíti, hogy hatékonyan vehessék fel a küzdelmet a látványosan növekvő digitális fenyegetésekkel szemben. A szabályozások komoly követelmények elé állítják a cégeket és magas bírsággal számolhatnak azok, akik nem felelnek meg nekik. A kiszámítható működés biztosításához számos érdemes minél hamarabb szakértői támogatást igénybe venni” – emelte ki Zala Mihály.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legjelentősebb rizikók között még a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás (53%), valamint a régről visszamaradt informatikai rendszerek kapcsán felmerülő problémák (47%) is szerepelnek Európában a CRO-k listáján.