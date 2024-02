Itt a bejelentés: a Mol vásárolja meg az Újpest FC-t

A Mol Nyrt. bejelentette az Újpest focicsapatának megvásárlását, amely téma hosszú ideje terítéken volt futballkörökben. A február 6-i hír mégis meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy a Mol Vagyonkezelő Zrt. megállapodott az Újpest 1885 Futball Kft. tulajdonosával. A Mol-csoport így többségi tulajdonrészt szerzett az Újpest Football Clubban- írja a Telex.

A Mol Nyrt. megvásárolta az Újpest focicsapatát, ami már egy ideje téma volt a futball világában, de mégis meglepetést okozott a mai, február 6-i bejelentés.A vállalat, amely eddig főszponzorként volt jelen a Fehérvár FC-nél, most a tulajdonosi szerepbe lép az Újpestnél. A Mol Vagyonkezelő Zrt. és az Újpest 1885 Futball Kft. tulajdonosa közötti megállapodás értelmében a Mol-csoport többségi tulajdont szerzett az Újpest Football Clubot üzemeltető kft-ben.

Az Újpest eladása már régóta téma volt, és több potenciális vevő is felmerült, de végül a Mol-nak mégis vonzó volt a klubban rejlő lehetőség. A Mol reményei szerint az Újpest megerősítése hosszú távon eredményeket hozhat a pályán is, ezáltal a klubnak és a magyar futballnak is új lendületet adva, így nyilatkozott a Mol Lakossági Szolgáltatásokat irányító vezetője a téma kapcsán:

az elmúlt évtizedben bebizonyosodott, hogy az elkötelezett szakmai munka és a megfelelő fejlesztések és befektetések eredményekhez vezethetnek a magyar futballban. A Mol számára ez lehetőséget teremt a sport népszerűsítésében, az utánpótlás tudatos építésében és a közösség formálásában. Egy erős Újpest csak tovább erősítheti a magyar focit

– mondta el Ratatics Péter, a Mol Lakossági Szolgáltatásokat irányító vezetője, aki a Mol-Csoportot fogja képviselni az Újpest Football Clubban. A lap értesülései szerint nem valószínű, hogy a klub nevébe is bekerülne a Mol neve, ahogy az sem biztos, hogy a Mol lesz a mezszponzor.