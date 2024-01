Ebben a szakmában magas fizetés várja a fiatalokat az agrárpályán: nem veszik el a robotok a munkát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelentős fejlesztések történtek a magyar agráriumban, így megjelennek a földeken a drónok, a hatékonyabb high-tech traktorok és öntözőrendszerek is. Ezeknek köszönhetően erőforrásigényes régi gyakorlatokkal szakíthat a mezőgazdaság - közölte a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége a január 24-28-ig tartó AGROmashEXPO és AgrárgépShow apropóján. Bár sok ágazatban az önvezetésé, autonóm járműveké, valamint robotoké a főszerep, a mezőgazdaságban kapnak feladatot, de kezelőkre és agrárgépészekre hosszú távon is szükség lesz. Nekik versenyképes fizetést és perspektívát kínál a magyar mezőgazdaság, amely a finanszírozási oldalról is kedvezőbb időszak elé néz.

Főszerepet kapott a magyar agrárium a múlt évben, a nagy ágazatok közül az egyetlen volt, amely az év első kilenc hónapjában pozitívan járult hozzá a GDP-hez, mégpedig 2,1 százalékponttal. „Az agrárium folytatja a menetelést a jövőben is, stratégiai ágazatként a rövid és hosszú távú cél egyaránt az, hogy nemzetközi szinten még versenyképesebbé váljon a szektor. A célok eléréséhez azonban folyamatos fejlesztésekre és korszerű eszközparkra van szükség" - mondta Dr. Medina Viktor, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) igazgatója a szervezet által rendezett - január 24-től 27-ig tartó – AgrárgépShow-n. A kiállítás az AGROmashEXPO-val együtt nettó 36 ezer négyzetméteren vonultatja fel az agrárium gépcsodáit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Gyomirtás drónokkal Minden ágazatban óriási változásokat eredményez a technológiai forradalom, egymást követik a szintlépések, az agráriumban ez pedig fokozottan igaz. „Ma két fő irány van a mezőgazdasági fejlesztések területén. Az egyik a technológiai, amelynek keretében a hatékonyabb, precízebb gazdálkodást elősegítő megoldások épülnek be az agráriumba. A másik a zöld irány, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a környezet, a talaj és az emberi egészség védelme van a fókuszban. Az újdonságoknak köszönhetően évtizedes gyakorlatokkal szakítanak a mezőgazdasági szereplők és sokkal hatékonyabbá válik a termelés. Például a gyomirtás teljesen új alapokra helyezhető a drónok és kamerarendszerek segítségével. Akár úgy, hogy ne legyen szükség vegyszerekre" - tette hozzá a szakember. A Termékfejlesztési Nagydíjjal kitüntetett megoldások között ott van többek között a drónos permetezés, vagy az év traktorjának választott, háromszög alakú gumihevedereken közlekedő, nagyteljesítményű Claas munkagép is, amely sokkal könnyebbé teszi a munkavégzést a gazdák számára. Szintén produktívabbá válik a mezőgazdaság a különdíjas új öntözésirányítási rendszer segítségével: így ugyanis nem kell annyi időt töltenie a földeken a gazdáknak, agrárcégeknek, és akár napokat is spórolhatnak. Ugyancsak elismerést kapott egy gombnyomással vezérelhető talajművelési eszköz. Munka, perspektíva, fizetés Az AGROmashEXPO és AgrárgépShow kiállításon kiderült az is, hogy bár sok jármű esetében az önvezetés, az autonóm működés felé mutatnak a fejlesztések, a mezőgazdaságban az emberi munka nem kerülhető ki. Az agráriumban a cél, hogy a gépek a legkényelmesebben és legprecízebben szolgálják ki a gazdát és a földet. Éppen ezért kezelőre még nagyon sokáig szükség lesz, szerelőre pedig főleg. Itt egy komplex feladatról van szó. Az agrárgépészeknek ismerniük kell az adott gépet vezérlő legmodernebb szoftvereket, informatikai rendszereket, mert nagyon értékes eszközökről, finommechanikai gépekről van szó. Az igazgató hozzátette, hogy a mostani expón is azt szeretnénk megmutatni, hogy az agrárium mára kényelmes, high-tech gépekkel való hatékony munkát és valódi karrierlehetőséget jelent a fiatalok számára hosszú távon is. Ez azt jelenti, hogy a szakma már nem csak férfiak, hanem a nők számára is vonzó pálya lehet. Fontos szerepe van a finanszírozásnak A korszerűsítéshez természetesen megfelelő finanszírozási háttér szükséges. Erről beszélt Göblös Gergely az MBH Csoporthoz tartozó Euroleasing Zrt. eszköz üzletágának vezetője, a társaság által támogatott kiállításon. „A mezőgazdasági eszközök lízingcégek általi finanszírozása az elmúlt öt évben évről-évre dinamikusan növekedett, 2022. évben elérve a rekord kihelyezést jelentő 132 Mrd forint összeget." Felmérést készít a Pénzcentrum!

Címlapkép: Getty Images

