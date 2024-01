Mi történik a magyar gyárakban? Küszködik az ipar: bezuhant a termelést 2023-ban

2023 novemberében az ipari termelés volumene 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 5,6%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2023 októberéhez mérten 2,3%-kal mérséklődött.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés volumene. Csak két alág kibocsátása nőtt: a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásé, valamint a vegyi anyag, termék gyártásáé. Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 4,8%-kal kisebb volt, mint 2022 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás novemberben az előző hónaphoz képest 2,3%-kal csökkent - közölte első becslését a KSH.

A következő hónapokban már újra növekedés várható az ipari termelés volumenét tekintve - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezt vetítik előre a hazai és európai feldolgozóipari hangulati és beszerzési menedzser indexek is. A hazai ipar várható fordulatát az élénkülő belső kereslet, a reálbérek növekedési pályára állása, a minimálbérek és a bérminimum előre hozott jelentős emelése, a visszaeső infláció is támogatja, de pozitív hatást gyakorol a kamatstop és a bankok önkéntes kamatplafonja, amelyet mind a vállalati, mind a lakáshitel kihelyezések élénkülése is tükröz - írták. Mindemellett az energia-, és nyersanyagárak csökkenése az energiaintenzív ágazatok termelését könnyebbé teheti, amit az egyes nagyvállalatokkal kapcsolatos információk is alátámasztanak.