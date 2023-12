Nem várt fordulat az ukrán-magyar fronton: a közeljövőben találkozhat Zelenszkij és Orbán

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője az X közösségi oldalon tette közzé, hogy Szijjártó Péterrel egyeztetett telefonon, ami után hamarosan sor kerülhet az ukrán és a magyar elnök találkozójára – szúrta ki a HVG.

Jermak a tweetben azt írja, hogy gyümölcsöző beszélgetést folytatott a magyar külgazdasági és külügyminiszterrel.

Azon dolgozunk, hogy a közeljövőben megszervezzük a két vezető találkozóját

– olvasható a posztban.

I had a productive phone call with Minister of Foreign Affairs of 🇭🇺 Péter Szijjártó. As a follow-up to the conversation between 🇺🇦 President @ZelenskyyUa and Prime Minister of 🇭🇺 @PM_ViktorOrban, we are working to organize a meeting between the two leaders in the near future.