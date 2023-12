Brutál drágulás élesedik 2024-től: sok termék nem fogja megúszni, szívhatják a fogukat a vásárlók

Mintegy 20–25 százalékkal drágulhatnak 2024-ben az áruszállítási és logisztikai díjak a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének előrejelzése (MLKSZKSZ) szerint. Az áremelkedés hátterében uniós jogharmonizációs intézkedések, környezetvédelmi költségek, illetve inflációs hatások állnak. A jövő év elejétől jelentősen emelkedő útdíjak, az üzemanyag jövedéki adójának változása, valamint az ágazatban várható kétszámjegyű bérnövekedés nagymértékben növeli a logisztikai vállalkozások költségeit, amit kénytelenek beépíteni a díjaikba. Az energiaárak csökkenése ugyanakkor mérsékelheti a raktárlogisztikai költségeket.

Jelentősen nőnek a jövő év elejétől a logisztikai ágazatot érintő költségek, ami hatással van a fuvarozási és raktározási díjakra is. Január elsejétől literenként 41 forinttal emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója, valamint érdemben nőnek a közúti áruszállítást terhelő útdíjak, illetve bővül az útdíjköteles szakaszok száma is Magyarországon. Az adó-, illetve díjemelés hátterében részben európai uniós jogharmonizációs okok állnak, a tagállamok sorra emelik az úthasználati díjakat, Németországban 2024-től például az eddigi kétszeresére.

A korábban is több elemből álló magyar útdíjrendszer jelentősen átalakul. Az áruszállító járművek tulajdonosai új szisztéma szerint fizetik a környezet- és zajterhelés után számított, úgynevezett külsőköltség-díjat, amely a levegő- és zajterhelés esetében az utak típusától függően változó, míg a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében tengelyszám és környezetvédelmi kategóriánként fix díjtétel lesz. Emellett minden áruszállító járműnek – járműkategóriák szerint – továbbra is fizetnie kell az infrastruktúrahasználati díjat. Ráadásul az új rendszerben az útdíjak egy évben akár többször is módosulhatnak majd. Továbbá bővül az útdíjköteles szakaszok száma is, az M0-s körgyűrű M5 és M1/M7 közötti szakasza is fizetős lesz.

Az MLSZKSZ számítása szerint Magyarországon átlagosan több mint 59 százalékkal emelkedik az útdíjköltség, ami önmagában 8-10 százalékkal növeli a fuvardíjakat. Ehhez jön hozzá a jövedékiadó miatti jelentős üzemanyag-drágulás (5 százalék), valamint a bérköltségek kétszámjegyű (minimum 10–15 százalékos) növekedése. Összeségében legalább 25 százalékkal kénytelenek növelni díjaikat a fuvarozók.

Az áruszállítás mellett a raktárlogisztikai költségek is drágulnak 2024-ben az idei magas infláció (kb. 17,5 százalék), a munkabérek emelése (10–15 százalék) és a bérleti díjak növekedése (10–15 százalék) miatt. Az energiaárak csökkenése – a gáz és áram ára átlagosan 20-25 százalékkal csökken 2023-hoz képest – ugyan mérsékelheti a költségeket, de kompenzálni nem tudja, ezért a szolgáltatók összességében legalább 15-20 százalékkal kénytelenek növelni a díjaikat.

„A költségek növekedése az egész logisztikai ágazatot érinti, a díjak emelése nélkülözhetetlen a fuvarozási kapacitások fenntartásához, főként egy olyan időszakban, amikor a csökkenő fogyasztás miatt visszaesőben vannak az áruszállítási volumenek” – hangsúlyozza Bíró Koppány Ajtony. Az MLSZKSZ főtitkára hozzátette. „ha nincs díjemelés, a cégek le kell építsék a kapacitásaikat, ami később nagyon sokba kerül majd a gazdaság minden szereplőjének. Egy gazdasági fellendülés esetén csak nehezen lehet újraépíteni a megszüntetett képességeket (humánerő, technika, fuvareszköz), ennek árát pedig a megbízók többszörösen fogják megfizetni.”

Az MLSZKSZ szerint a jövő évi költségemelkedés hatására így is sok kisebb fuvarozócég kényszerülhet bezárni, elsősorban azok, amelyek az megbízókkal kötött előnytelen szerződéseik miatt nem tudják a növekvő költségeket beépíteni az áraikba, és nem rendelkeznek megfelelő likviditással.