Gigászi béremelési programot jelentett be Orbán Viktor: százezernyi magyar dolgozót érint

Mi a 2023-as úgy látjuk, hogy az a nagy küzdelmek éve volt - kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a mai Kormányinfón, utalva az inflációra, a háborúkra, a növekvő terrorveszélyre. Most ötödször válaszol a miniszerelnök év végi sajtótájékoztatón a sajtó kérdéseire. "Amit célul tűztünk ki, azt el is értük" - mondta el a 2023-as év kapcsán. "A nyugdíjak értékét teljes egészében sikerült megvédeni" - mondta, hozzátéve, hogy az év végére várhatóan a reálbér-csökkenést is 1 százalék alá tudják szorítani. 2024-ben már az előrelépés érdekében dolgozhat az ország - mondta a miniszterelnök.

