Folytatódik a háborús veszélyhelyzet: májusig marad a szükségállapot Magyarországon

A szerda este megjelent Magyar Közlönyből derült ki, hogy az Országgyűlés meghosszabbította még fél évvel a háborús vészhelyzetet, így 2024. május 24-ig marad a rendeleti kormányzás.

Ez a helyzet egyébként kisebb-nagyobb szünetekkel már 2020 márciusa óta tart, amikor is a koronavírus miatt vezették be ezt a kormányzási rendet. Azonban, amikor a világjárványnak vége lett kitört az orosz-ukrán háború, így bevezették a háborús vészhelyzetet, amit azóta többször is meghosszabbítottak már.