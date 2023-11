Már láthatáron az újabb forintösszeomlás? Egyre valószínűbb, hogy hamar 400 fölé ugrik az euró

Némi meglepetést okozott a múlt hét végén, hogy a forint az euróval szemben négy havi csúcsra erősödött, és ebben egyszerre több tényező is szerepet játszott. A Pénzcentrum az okok megfejtésére kérte az elemzőket, és azt is megkérdeztük, jogos-e az a félelem, hogy jövőre megint "megnézheti" a forint a 400-as euróárfolyamot?

A múlt hét végén némileg meglepve vették tudomásul az elemzők is, hogy a magyar fizetőeszköz végre ismét kitört a több hónapos apátiából, és az euróval szemben négy havi csúcsra erősödött. Több elemző azonban már akkor arra figyelmeztetett, hogy nagyon azért nem szabad beleélnünk magunkat mindebbe, ugyanis 2024 elején várhatóan jön egy olyan visszarendeződés, ami még annak a veszélyét is magában hordozza, hogy akár 400 forint, esetleg még ennél is drágább lehet egyetlen euró. Megkérdeztünk néhány elemzőt, hogy ők hogy látják az erősödés okait, illetve pontosan mit várnak 2024-től a magyar fizetőeszköz esetében.

Jó a hangulat, de vajon meddig?

A forint pénteken az euróval szemben elérte a 376 forintos szintet, ami négy hónapos csúcsot jelent a közös európai devizához mérve. Ahogy azonban a Pénzcentrum is beszámolt róla, több elemző már azon aggodalmaskodik, hogy a forint erősödése mindössze átmeneti, és már a jövő évben ismét súlyos gyengülést szenvedhet el a magyar pénz.

Beke Károly, a Portfolio vezető elemzője lapunk kérdésére elmondta, hogy az ő álláspontja szerint leginkább a nemzetközi hangulat kedvező alakulása segíthetett a forintnak.

A nemzetközi hangulat kedvezően alakult, a magyar kamatszint továbbra is magas, illetve pozitív hírek érkeztek az uniós források sorsával kapcsolatban, reális esély van arra, hogy a következő hetekben legalább egy részleges megegyezés legyen a kohéziós forrásokról. Ezek mind erősítették a forintot az utóbbi hetekben, ahogyan az is, hogy szeptemberben hosszú idő után először volt pozitív a visszatekintő magyar reálkamat

- jegyezte meg a Portfolio vezető elemzője. Azt is hozzátette, hogy szerinte 2024-ben ez a jó hangulat már nem tart ki feltétlenül, így őt valóban nem érné komoly meglepetésként, ha egy euró tényleg 400 forintot "érne" a következő évben.

Rövidtávon azt gondolom, hogy időszerű lenne egy kis korrekció, de ha valóban bejelentik az uniós megállapodást, akkor az lökhet még egyet a forinton. Az év végéig én nem várom, hogy a 370-390-es sávból bármelyik irányba kitörne az árfolyam, vagyis a forint erősödése is korlátos lehet már. Hosszabb távon azért a kedvező piaci hangulat sem fog örökké kitartani, a forint kamattartalma pedig tovább csökkenhet fokozatosan. Így lehet abban logika, hogy 2024-től megint a forint fokozatos, kis lépésekkel való leértékelődése kerülhet előtérbe. Kicsit most úgy tűnik, mintha minden pozitív hírt kezdene beárazni a piac, innen inkább negatív irányú meglepetés jöhet majd. Vagyis nem lepne meg az sem, ha akár újra 400 feletti euróárfolyamot is látnánk jövőre

- zárta gondolatait Beke Károly.

Ha segít az EU, erős maradhat a forint

Jelentősen más véleményen van ugyanakkor Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Ő úgy gondolja, hogy a pozitív előjel most sokkal több, mint a negatív, és a jó hangulat bőven kitarthat a következő év elején is.

Az ING Bank 2024-ben stabil EUR/HUF árfolyammal számol. 375 körüli szinteken kezdve az évet, majd akár 365-ig erősödve és végül év végére 370 körülre gyengülhetne vissza az árfolyam. Az ING Bank piaci konszenzusnál erősebb forintárfolyam előrejelzése mögött több tényező húzódik meg egyszerre. Egyrészt mi azzal számolunk, hogy az év vége felé megszületik a megállapodás Budapest és Brüsszel között az uniós források ügyében. Másrészt a folyó fizetési mérleg javulhat és a régiós átlagnál továbbra is magasabb reálkamattal számolunk, ami vonzóvá teszi a forintot. Mindemellett jövőre a dollár tartós gyengülésével számolunk, ami kedvező befektetői környezetet teremt a feltörekvő piaci devizáknak

- fogalmazott Virovácz Péter. Elmondta még azt is, hogy mi kellene ahhoz, hogy a forint tényleg olyan komoly visszaesés áldozata legyen, amit az elmúlt középtávú időszakban olyan sokszor láttunk.

Visszarendeződés akkor következne be, ha a külső kockázati környezetben markáns romlás történne. Ha megnő a globális kockázatkerülési hajlandóság, azt a forint is megsínylené, ahogyan erre az elmúlt években számos példát láthattunk. Ez egyébként számos ok miatt bekövetkezhet: a kínai ingatlanpiac váratlan bedőlése, az amerikai költségvetési vita eszkalálódása, a geopolitikai feszültségek további fokozódása vagy épp a nyersanyagok árának újabb elpattanása. A belső okok között pedig két faktor válthatna ki forintgyengülést: egyrészt, ha negatív híreket kapnánk az EU-s pénzekkel kapcsolatban, másrészt, ha a piaci szereplők jegybankba vetett bizalma meginogna. Ez utóbbi terén abban látunk érdemi kockázatot, ha az elmúlt hónapokban megszokott kamatcsökkentési ütemeknél nagyobb mellett döntene a jegybank, mert ekkor lennének olyan piaci szereplők, akik úgy tekintenének a döntésre, hogy az politikailag vezérelt, annak ellenére, hogy akár még szakmailag is indokolható lenne a jegybank vártnál gyorsabb ütemű kamatvágása

- tette hozzá az ING vezető elemzője.

A Közel-Kelet is kulcsszereplő lehet

Az OTP Bank gyorselemzésében azt írta a Pénzcentrumnak, hogy ők sem tartják kizártnak a gyengülést a 400-as szintig, már csak azért sem, mert ettől még a mostani komoly erősödés ellenére sincs messze a magyar pénz.

Nem kizárt a forint gyengülése. Ha például a Közel-Keleten romlik a helyzet, kiszélesedik a konfliktus, vagy elindul egy globális recesszió, vagy csődbe megy egy eladósodott feltörekvő akkor visszaesik a globális kockázatvállalási hajlandóság, ami gyengítheti a forintot. Szintén gondot okozhat, ha az EU-s forrásokban nem kerül sor előrelépésre, mert ez a hazai hitelminősítés romlásával fenyeget. Mi arra számítunk, hogy rövid távon erős marad a forint, de a közelmúltban láttunk már 400 feletti árfolyamot és a jelenlegi szinttől is alig 5%-ra van a 400-as szint

- írták lapunknak küldött válaszukban.

Nagy János, az Erste makroelemzője is a kedvező hangulatot húzta alá a forint erősödésének legfontosabb indikátora, és kiemelte a dollár gyengülését is. Emellett azonban ő sem tartja kizártnak a forintgyengülés bekövetkeztét.

Több tényező együttes eredménye a forint elmúlt időszakban tapasztalt jó teljesítménye. Egyrészt az elmúlt másfél hétben számottevő mértékben gyengült a dollár az euró ellenében, vagyis az első számú devizapár alakulása ezúttal ellenszél helyett komoly hátszelet jelentett a hazai fizetőeszköznek. Másrészt kedvező makrogazdasági adatok is támogatták a magyar devizát: a historikusan is rendkívül magas külkereskedelmi egyenleg a forint talán legfontosabb támasza, valamint a vártnál némileg kedvezőbb inflációs adat a pozitívvá váló reálkamatot erősíti. Végül, de nem utolsó sorban a nemzetközi hangulat is mellettünk állt mostanában: Magyarország kimaradása a hírfolyamokból az álmoskönyvek alapján rendszerint jót jelent a forintnak. Egyelőre az általunk jelzett 370-390-es sávban mozog a kurzus, melynek felső tartománya nincs messze a lélektani 400-as szinttől, így már nem lenne rendkívüli újfent ezt a szintet látni. A forint még mindig magas bétájú deviza, vagyis élesen reagál az euró-dollár kilengéseire. Hazánk kockázati megítélésének esetleges romlása, a külkereskedelmi mérleg kedvezőtlen változása vagy a jegybank vártnál agresszívabb lazítása hozzájárulhatnak egy esetleges újbóli gyengülési hullámhoz

- írta válaszában Nagy János.

A csökkenő infláció is segített

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője azt közölte lapunkkal, hogy amint hazánkban, úgy más országokban is a dezinflációs folyamatok, illetve a dollár gyengülése segítették a helyi devizák alakulását.

A fejlett gazdaságokban az őszi hónapokban folytatódott a dezinfláció. A piacok jelenleg úgy látják, hogy a fejlett jegybankok kamatciklusa tetőzött; a Fed esetében szinte teljesen kiárazódott a decemberi-januári kamatemelés, míg az EKB esetében már áprilisra kamatcsökkentést vár a piac. A kötvénypiacok az októberi turbulencia után megnyugodtak, az amerikai tízéves hozam 5% körüli szintekről 4,6% közelébe csúszott vissza. A kamatvárakozások módosulásával párhuzamosan megtorpant a dollár erősödése, az EUR/USD kurzus 1,0450 közeli szintekről 1,07 közelébe kapaszkodott vissza. A részvénypiacokon ezzel párhuzamosan megerősödött a vételi oldal

- írta lapunknak a CIB Bank vezető elemzője. Hozzátette, hogy a piacok, amint azt várni is lehetett, az infláció csökkenését is díjazták azzal, hogy felértékelték a forintot.

A harmadik negyedéves GDP adatot csak jelen írás zárása után publikálják, de a havi gyakoriságú adatok alapján a gazdaság az év közepén elérte a mélypontot, és megindult a kilábalás. Bár ez lassú, fokozatos lesz, a piac díjazza a recesszió végét. Csakúgy, mint az infláció folytatódó mérséklődését: a friss adatok erős és kiterjedt dezinflációt jeleznek a gazdaságban. Mindeközben folytatódott külső egyensúlyi pozíciónk gyors javulása, ha minden jól megy, a tavalyi masszív folyó fizetési mérleg hiány idén teljesen eltűnhet, sőt akár többlettel is zárhatja az évet a mérleg. Összefoglalva: egyik oldalról érdemben javult a külső kockázati hangulat, ami a feltörekvő devizákat és a forintot is támogatta, másrészt pedig a hazai gazdaság több területén is javuló tendenciák körvonalazódnak

- írta Trippon Mariann.