Ennyit szánnak karácsonyra a magyarok: idén jobban elengedjük a büdzsét

Ünnepi kiadásokra 118 000 forinttal terveznek idén a magyarok, akik pedig ajándékoznak, 47 000 forintos keretben gondolkodnak. A többség az aktuális havi jövedelméből fedezi a költségeket és van, aki évvégi pulykapénzre is számít a munkáltatójától. A karácsonyfa nem lesz kisebb, a nagy ünnepi sütés-főzéshez pedig az anyagi nehézségek idején is ragaszkodunk – derült ki a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásából.

Az ünnepi büdzsét átlagosan 118 000 forintra tervezik a magyarok idén, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is. Ez közel 20 százalékkal több, mint a tavalyi. A többség (61%) tervez ajándékot vásárolni is, átlagosan 47 000 forintot költene ajándékokra ebben a szezonban. Tavaly karácsonyhoz képest 56-ról 65 százalékra nőtt azok aránya, akik az aktuális havi jövedelmükből tervezik fedezni ezt a kiadást, 40 százalék megtakarításból, 7 százalék pedig hitelből is finanszírozza a szükséges összeget.

Évvége a munkahelyen

A magyarországi munkahelyek többségénél (55%) él valamilyen karácsonyi szokás. Pulykapénzre (azaz az ünnepi pénzbeli juttatásra) a munkavállalók 14 százaléka számít. A céges karácsonyi parti a munkahelyek negyedénél szokás, ünnepi dekoráció is készül (17%), és ebben az időszakban fizetik ki a bónuszokat (15%), valamint tárgyi ajándékot kapnak a dolgozók (14%).

Megfontolt vásárlók

Az üzletekben való nézelődés befolyásolja a választást, de csak a lakosság egyötöde az, aki a karácsonyi bevásárlótúra közben dönti el, mi legyen a fa alatt. A magyarok fele nem bízza a véletlenre, előre kigondolja, kinek mit szeretne venni. Nem meglepő, hogy az ajándékot adók legnagyobb része novemberben rohamozza meg a boltokat, ám a Cofidis Hitel Monitor kutatásból kiderül, hogy 17 százalékuk már októberben vagy azt megelőzően elkezdte a vásárlást. A toplistát továbbra is a kozmetikum (31%), a ruhanemű (29%) és a márkás italok, élelmiszerek (28%) vezetik. Ismét egyre népszerűbbek a konyhai kisgépek, 13 százalék ebben a kategóriában gondolkodik.

A lényeg az ünnepi asztal

A kutatás megvizsgálta, hogy van-e összefüggés a karácsonyi költekezés és az anyagi helyzet megítélése között. A magyarok 24 százaléka állítja, hogy kényelmesen kijön a jövedelméből, ugyanakkor a háztartások háromnegyedénél hiányos a kassza. A nagy ünnepi sütés-főzéshez, a terülj-terülj asztalkámhoz azonban a magyarok negyede anyagi nehézség idején is ragaszkodik.

Mitől lesz stresszes?

A karácsony a döntő többség szerint szeretettel és békességgel teli időszak, azonban a decemberi zsúfoltság és tolongás a boltokban a magyarok közel harmadát bosszantja. Még tovább fokozza a stresszt az anyagiak miatti aggodalom (27%), az ünnepek előtti kapkodás (24%), a tökéletes ajándék dilemmája (19%), valamint a forgalmi dugók (10%). Az üzletekben idejekorán elinduló karácsonydömpinget, illetve az ott szóló ünnepi háttérzenéket a válaszadók közel fele tartja zavarónak.

Nem lesz kisebb karácsonyfa

A magyar otthonok kétharmadában lesz karácsonyfa, 57 százalékukban már műfenyőt díszítenek. Tízből nyolcan ugyanakkora fát állítanak, mint tavaly, és átlagosan 11 000 Ft-ot terveznek kiadni rá.