A tűzszünetről beszélt Netanjahu: komoly feltételeket szabott Izrael miniszterelnöke

Az izraeli hadsereg elfoglalta a Hamász újabb erődítményét a Gázai övezetet uraló iszlamista terrorszervezet elleni háború harminckettedik napján - jelentette az izraeli hadsereg szóvivője.

Az izraeli hadsereg újabb Hamász-erődítményt foglalt el a Gázai övezet északi részén, ahol páncéltörő rakétákat, rakétákat, és hírszerzési anyagokat találtak. Az éjszakai harcok során a katonák egy terrorista csoportot azonosítottak egy épületben az Al-Kudsz Kórház közelében. Légicsapást mértek rájuk, s a másodlagos robbanások egy fegyverraktárra utaltak a civil környezetben.

A palesztin vörösfélhold szerint az izraeli rakéták körülbelül ötven méterre a kórház kapujától csapódtak be. A jelentés szerint a kórház területén is volt több robbanás, amelyeknek voltak halálos áldozatai is. A palesztinok harci tevékenységről számoltak be az övezet északi részén fekvő Sifa kórház közelében is. A hadsereg éjjel világító rakétákat lőtt a kórház környékére, hogy távol tartsa a civileket, s a hírek szerint harcok dúlnak a kórház térségében. Az izraeli hírszerzés szerint a Hamász a kórház alatti bunkerrendszerben rendezte be főhadiszállását.

A Hamász egészségügyi minisztériuma szerint az övezetben a halottak száma meghaladja a tízezret. A Hamász nem közöl adatokat veszteségeiről, csak az övezetben elhunyt civilekről. Izrael is nehezen tudja összegyűjteni és közzétenni az ezzel kapcsolatos információkat. A The Wall Street Journal című amerikai újság arról számolt be, hogy az Egyesült Államok Spice típusú átalakító eszközöket szándékozik szállítani Izraelnek 320 millió dollár (mintegy 111 milliárd forint) értékben. Ezekkel hagyományos bombák műholdas és optikai irányítású precíziós fegyverekké alakíthatóak.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ABC tévétársaságnak adott interjújában kijelentette, hogy Izraelnek "határozatlan ideig" ellenőriznie kell a háborút követően az övezet biztonsági ügyeit.

Láttuk, mi történik, ha a Gázai övezet biztonságáért a felelősség nem a mi kezünkben van. Izrael nem hirdet átfogó tűzszünetet Gázában az október 7-én elhurcolt izraeliek szabadon bocsátása nélkül. Ami a taktikai tűzszünetet illeti, azt feltételezem, hogy felülvizsgáljuk a körülményeket annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a humanitárius segélyek beérkezését vagy a túszaink távozását. A teljes tűzszünet akadályozná a háborús erőfeszítéseket

- mondta az izraeli kormányfő.

Átlagosan naponta 33 teherautónyi segélyszállítmány érkezett a Gázai övezetbe a rafahi határátkelőhely újranyitása óta, ami a háború előtt beérkezett szállítmányok harmada - tudatta közleményében a palesztin vörösfélhold. A számok azt mutatják, hogy összesen 569 segélyszállítmányt szállító teherautó kelt át az egyiptomi határon 2021. október 21. óta, ebből 93 teherautó hétfő este. Az ENSZ közlése szerint naponta 100 kamionnyi segélyszállítmányra lenne szükség ahhoz, hogy a Gázai övezet több mint 2 millió lakosának az alapvető szükségleteket biztosítani lehessen.

A palesztin vörösfélhold sürgős felhívást intézett a nemzetközi egészségügyi és segélyszervezetekhez, hogy szállítsanak utánpótlást Gázába, és figyelmeztetett az Al-Kudsz Kórház üzemanyaghiányának következményeire, ahol a szervezet szerint körülbelül 14 ezer, otthonát elhagyó ember is található.