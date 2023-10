Mi folyik a magyar tőzsdén? 12 milliárdot zuhant a forgalom, kezdjünk aggódni?

Csökkenő forgalom mellett kissé gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 56 314,97 ponton zárt pénteken, 0,04 százalékkal, 23,53 ponttal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A négynapos kereskedési héten a részvénypiac forgalma 35,84 milliárd forint volt az előző heti 47,31 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek. Kedden eseménytelen kereskedés után a BUX 315,88 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 56 022,62 ponton zárt.

Szerdán az OTP kiemelkedően jó teljesítménye húzta a részvényindexet, a pozitív hangulat átterjedt a többi vezető részvényre is, így a BUX 886,68 pontos, 1,58 százalékos emelkedéssel, 56 909,30 ponton fejezte be a kereskedést. Csütörtökön a nap nagy részében a nemzetközi piacokkal együtt a magyar tőzsde is a negatív tartományban mozgott. Kifejezetten magyar vállalati hírek nem érkeztek, a hazai részvényindex gyengébb teljesítményét a nemzetközi hangulat befolyásolta, a BUX 315,07 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 56 594,23 ponton zárt. Pénteken a kereskedés végén fordult mínuszba a BUX, a kedvezőtlen európai, illetve globális részvénypiaci hangulat húzta le a magyar részvényindexet, amely 279,26 pontos, 0,49 százalékos csökkenéssel fejezte be a hét utolsó kereskedési napját.

A héten az OTP árfolyama 2,34 százalékkal emelkedett, a részvény 13 530 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma meghaladta a 19,7 milliárd forintot. A Mol árfolyama 0,90 százalékkal csökkent, pénteken 2874 forinton zárt a papír, heti forgalma 4,41 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom a héten 1,93 százalékkal gyengült, a részvény 559 forinton zárt pénteken, forgalma a héten 750 millió forint volt. A Richter árfolyama 2,82 százalékkal esett, pénteken 8600 forinton zárt a papír, heti forgalma csaknem elérte a 7 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4945,28 ponton zárt a héten, ami 28,16 ponttal, 0,57 százalékkal magasabb az előző hetinél.