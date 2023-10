Ennyi volt! Mégsem alapít bankot az egyik leggazdagabb magyar üzletember

A világ leggazdagabb magyar származású milliárdosát, a Palm Beachen élő Péterffy Tamást bántja, hogy Magyarországon nincs meg az a vállalkozószellem, ami Amerikában. Legújabb projektjében a magyar vállalkozásokat támogatja, de legutóbbi tervéről, miszerint bankot alapít Magyarországon, már letett - számol be a Forbes.

Tavasszal jelentette be az üzletember, hogy bankot alapít Magyarországon, a négymilliárd forintos alaptőkéjű Interactive Bankot márciusban be is jegyezték. „A bankterv megváltozott – fogalmazott most a milliárdos. – Rájöttünk arra, hogy Magyarország nagyon sajátságos körülmények között van. A magyar törvények alapján nem lehet úgy ellátni az európai ügyfeleket, hogy versenyképesek legyünk egész Európában. A bankügynek most vége van.”

Péterffy Tamás, az Interactive Brokers alapítója. A brókercég Európában 750 ezer, Magyarországon 13 700 ügyféllel rendelkezik.