OTP ügyfelek, figyelem! Jókora leállás jön a banknál, számos szolgáltatást érint a kiesés

Fejlesztési okokból 2023. október 22-én és október 29-én leállás lesz az OTP-nél. A bank hivatalos tájékoztatása szerint olyan szolgáltatások nem lesznek elérhetőek mint például az internetbank, a mobilbank vagy az eBIZ szolgáltatás.

Októberben két alkalommal is leállást jelentett be at OTP fejlesztési okokra hivatkozva, ezalatt pedig számos szolgáltatása nem lesz elérhető a banknak.

Október 22

Hajnali 04.00-tól 24.00 óráig a lakossági hitelszámla-vezető rendszer nem lesz elérhető. Az alábbi szolgáltatásokban lesznek változások:

Az internetbankban és a mobilbankban nem lesz lehetőség Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.



A hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban csak a rendszer nyitását követően lesznek elérhetők.

Október 29

Hajnali 2:00-tól 2:45-ig (óra átállítás utáni időpont), a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: