Megszólalt a marokkói földrengés egy túlélője: borzalmakról számolt be az angol nő + VIDEÓ

Az elmúlt évszázad legerősebb földrengése volt péntek éjjel Marokkóban. A rengés epicentruma 72 kilométerre Marrákestől volt, aminek következtében egy közeli faluban a házak teljesen összedőltek.

Lois Fox, egy tyneside-i nő az ITV brit műsorszolgáltatónak mesélte el, hogy milyen borzalmakat élt át a földrengés éjszakáján. A Magyar Nemzet információi szerint a nő éppen Marrákesben töltötte a nyaralása utolsó éjszakáját, amikor megtörtént a katasztrófa. Elmondása szerint éppen a csoportjával volt, amikor hangos morajlásra lettek figyelmesek, majd elszabadult a pokol: az egész épület rázkódni kezdett. Ekkor a csoport a tetőre sietett, mert attól rettegtek, hogy hirtelen összeomlik alattuk az épület.

Amikor a rengés abbamaradt végül Lois és az ismerősei kimentek az utcára, hogy minél távolabb legyenek az épülettől. A nő szerint az utca valóságos mészárszék volt: mindenhol halottak és sérültek hevertek az utcán. Az asszony most is a repülőtéren vár, hogy visszajusson Londonba.

A repülőtéren nagyon sok sokkos állapotban lévő és kimerült utazó van. Nagyon remélem, hogy nem lesz utórengés, ami hatással lenne a járatomra. Még mindig próbálom feldolgozni a történteket, amiket újra és újra átélek. Örülök, hogy élve kijutottam, hiszen annyi ártatlan ember halt meg

– fejezte be a történetét Lois.

