1000 fölött a marokkói földrengés áldozatainak száma: magyar halottról nem tudni

Ezer fölé emelkedett a péntek éjszakai marokkói földrengés áldozatainak száma.

A belügyminisztérium ma délután adta hírül, hogy összesen 1037 halálos áldozatot és több mint 1200 sérültet tartanak jelenleg számon.

A rabati geológiai központ megerősítette, hogy az országot 7-es erősségű rengés rázta meg, amelynek epicentruma a közép-marokkói Al-Hauz tartomány volt. Az amerikai földteni intézet 6,8-as erősségű földmozgást észlelt – számolt be az MTI.

A marokkói minisztérium közleménye szerint a földrengés Al-Hauz, Marrákes, Varzazát, Azilal, Sisáva és Tárúdánt tartományokban okozott halálos pusztítást. Az epicentrumtól 72 kilométerre található Marrákesben is több történelmi jelentőségű épület is megrongálódott: a belvárosban egy, az UNESCO világörökségi listáján is szereplő mecset minaretje is összedőlt többek között.

Marrákes mellett a fővárosban, Rabatban, Casablancában, valamint Agadirban is érezték a rengést. A legnagyobb pusztítást az epicentrumhoz közeli hegyvidéki területen, a Magas-Atlasz-hegységben végezte a rengés, ahol egy faluban teljesen összedőltek az épületek.

Paczolay Máté külügyi szóvivő elmondása szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincs magyar áldozata vagy sérültje az éjszakai földrengésnek Marokkóban.