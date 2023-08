Újra visszaéltek Karikó Katalin nevével: ne dőlj be, lehúznak a csalók

Ismételten visszaéltek Karikó Katalin nevével, akinek a képmásával az interneten árultak csalók körömgomba elleni és vérnyomáscsökkentő szereket.

Ismételten visszaéltek Karikó Katalin nevével, akinek már árultak korábban a képmásával többek között körömgomba elleni szereket, most pedig visszerek és véráramlási zavarok otthoni kezeléséhez ajánlottak a csalók különböző készítményeket. A Kutatóbiológus most közleményben cáfolta a hirdetéseket.

„Ismét visszaéltek a nevemmel és a képmásommal az internetes felületeken. Korábban körömgomba elleni és vérnyomáscsökkentő szereket, legújabban visszerek és véráramlási zavarok otthoni kezelésével kapcsolatos készítményt reklámoznak a legismertebb online közösségi fórumon egy rám hivatkozó álinterjúban, a nevemmel és a képmásommal visszaélve. Erre az engem érintő legújabb jogsértésre, a fogyasztók megtévesztésére is alkalmas szövegre és fotómontázsra a barátaim és ismerőseim hívták fel a napokban a figyelmemet.

A fentiek alapján ismételten rögzítenem kell: ezen legújabb hirdetésben, reklámozásban nem vettem és nem veszek részt, ehhez sem a nevem, sem a képmásom felhasználását nem engedélyeztem, ezzel kapcsolatban interjút, tanácsot nem adtam, nyilatkozatot nem tettem, sajtótájékoztatót nem tartottam. Hangsúlyozom: az álinterjúban a nevemmel és a képmásommal visszaéltek és visszaélnek, olyan szavakat, mondatokat, állításokat, nyilatkozatokat tulajdonítanak nekem, amelyeket én soha nem mondtam, nem állítottam.

Úgy vélem, az ilyen magatartás polgári és személyiségi jogaim megsértése, továbbá a személyes adataim jogosulatlan, visszaélésszerű kezelése, emellett a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése is. Mindez a büntetőjog hatálya alá is tartozhat. Ezért is bízom abban, hogy az illetékes hatóságok, hivatalok, szervek haladéktalanul intézkednek, megteszik a szükséges lépéseket!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szeretném tudatosítani, hogy a nevemet nem adtam és a jövőben sem adom semmiféle termék, gyógyhatásúnak feltüntetett készítmény reklámjához. Ne higgyenek az olyan hirdetéseknek, melyek reám való hivatkozással jelennek meg!

Mindenkit arra kérek, hogy az interneten és a közösségi fórumokon megjelent és megjelenő hirdetésekben nekem tulajdonított mondatokat, állításokat semmilyen körülmények között se azonosítsák személyemmel, a reklámozott terméket hozzám ne kössék! A kutatómunkámon, szabadalmaimon alapuló fejlesztésekről és készítményekről megbízható forrásból, például orvosoktól és a gyógyszerészektől érdeklődjenek!”