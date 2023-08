Egyre több magyar így intézi a bevásárlást vidéken: ők nem érzik a válságot?

A webshopok mára a gazdaságban és az emberek hétköznapi életében is fontos szereplőkké váltak. A HelloVidék most három, a webshopok világát jól ismerő szakembert kérdezett meg arról, eddig hogyan alakult 2023, mik voltak az idei év legfontosabb kihívásai és lehetőségei?

A HelloVidék által megszólaltatott szakemberek többek között elárulták, hogy a kiugróan magas infláció miatt a webshopok is érzik a hazai fogyasztás visszaesésének hatásait. Grúz András, a Hypin Ügynökség sales managere elárulta, hogy a kosárértékek csökkentek, miközben a rendelések száma növekedett. A szakember szerint mindebből arra lehet következtetni, hogy az emberek egyre bátrabban vásárolnak online, jóllehet azt jobban meggondolják, hogy mire és mennyit költenek.

Grúz elmondása szerint a gazdasági helyzet miatt nem is vártak rekord forgalmat 2023-ra, ennek ellenére a bevételek tekintetében folyamatosan javuló tendenciáról számolnak be a partnerek. Kiemelte a marketing szerepének fontosságát: a szakember szerint a nehezebb időszakokat – mint amilyen a nyár is volt – akciókkal, mennyiségi kedvezményekkel, keresztértékesítéssel és nyereményjátékokkal próbálták meg kezelni. A szakember külön kiemelte a TikTok és az e-mail marketing szerepét.

Nagy Gábor, a PNGN Kft. ügyvezető-tulajdonosa a növekvő versenyt, az adatbiztonsággal, GDPR-ral kapcsolatos kérdéseket és az emelkedő ügyfélszolgálati elvárásokat nevezte meg fő kihívásokként. Ezek közül külön kiemelte a versenyképesség fenntartását, mint az egyik legnagyobb nehézséget. Nagy Gábor is említette a gazdasági helyzet okozta kihívásokat, szerinte inkább azok a termékek lendültek fel, melyek a mindennapok elengedhetetlen kiegészítőinek számítanak, míg más termékek iránt érezhetően csökkent a kereslet.

Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt. marketing managere elárulta, hogy a 2022-es évük kiemelkedően erős volt a kormányzati intézkedések hatására, akkor ugyanis a webshopjuk bevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. Az idei év viszont biztos, hogy elmarad a tavalyitól, bár jelenleg úgy látják, hogy az online értékesítésben maximum 20 százalékos lesz a visszaesés mértéke. Ugyanakkor még nem adták fel a reményt, hogy az őszi-téli hónapokban megnő annyira a forgalmuk, hogy végül csak stagnálásról kell majd beszélniük.