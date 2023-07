Itt az MNB friss döntése: a jegybank meglépte, amire sokan számítottak

100 bázisponttal 15 százalékra vágta az MNB ma az egynapos betéti ráta kamatát, ami a ténylegesen számító kamatláb a pénzpiacon. A jegybanki indoklás utolsó bekezdésének fő üzenete az, hogy az MNB az eddig megszokott havi 100 bázispontos tempóban tervezi tovább vágni az egynapos betéti rátát, amennyiben arra piaci helyzet lehetőséget teremt. Az év végére akár 10 százalék körüli kamatszint is elképzelhető.

Így tehát szeptemberre érne össze a továbbra is 13 százalékos alapkamat az egynapos betéti ráta szintjével, majd azt követően az alapkamat várhatóan tovább süllyed. A negyedik negyedévben pedig a jelenlegi inflációs kilátások mellett akár további monetáris lazításra is lehet mód, így az év végére akár 10 százalék körüli kamatszint is elképzelhető - írja a Portfolio.

A jegybank online háttérbeszélgetésén Virág Barnabás elmondta, hogy az alapkamat jelenlegi szintje megfelelő a fundamentális inflációs kockázatok kezelésére, annak módosítása továbbra sem volt az asztalon. Az alelnök kiemeli, hogy a kockázati környezet javulása lehetővé tette a következő 100 bázispontos lépést, a következő időszakban is hasonlóan járhat el.

Az alelnök hozzátette, hogy a harmadik negyedévben megmozdult valami a magyar gazdaságban. Kiemelte, hogy még a "vonal alatt vagyunk", de látszanak a fordulat jelei, így az év második felében magára találhat a növekedés.

A gazdasági növekedés fontos pillére lehet majd a reálbérek ismételt növekedése, a következő hónapokban ugyanis ismét a pozitív tartományba kerülhet ez a statisztika.

Az árstabilitás elérése érdekében továbbra is a szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges, a dezinflációs pályát 2024-ben tovább kell folytatnunk - jelentette ki Virág Barnabás. Az MNB alelnöke szerint az alapkamat 13 százalékon tartása biztosítja az inflációs várakozások horgonyzását, ennek változtatása az infláció számottevő és tartós, jelentős csökkenéséig nincs napirenden.

Amit biztosan tudok mondani, hogy a monetáris politika karaktere szeptember után sem változik. Az év végére jó eséllyel elérhető a 7 százalék körüli inflációs ráta, de egyre fontosabb, hogy ez a kedvező tendencia 2024-ben is folytatódjon.