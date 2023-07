Tévhit, hogy alacsony fizetésből nem lehet félretenni

A tudatos spórolás egyre általánosabb jelenséggé válik, habár az utóbbi időszak tendenciái alapján a lakosság jelentős része jóval kevesebbet tud félretenni, mint korábban. A gazdasági bizonytalanság fokozódásával egyre gyakoribb, hogy azok, akiknek a havi költségvetése lehetővé teszi, hogy valamilyen célból félretegyék pénzük egy részét, rugalmas, azonnal hozzáférhető formában kezelnék azt. Különböző digitális megoldások segítik azokat is, akik nem tudnak egyszerre nagyobb összegről rendelkezni, vagy eddig nem tettek félre rendszeresen; az OTP Persely funkciójával mindenki az élethelyzetének megfelelően kezelheti kis összegű megtakarításait.

A magyarok körében továbbra is aktívan él a tévhit, miszerint kis összegeket nem igazán érdemes félretenni. Ennek megfelelően a lakosság közel fele nem tudja kezelni a kis összegű megtakarításokat, ezért a pénzüket egyszerűen az otthonukban, vagy látra szóló betétben tartják. Ez a tendencia nagyrészt annak is betudható, hogy túl kevésnek ítélik az adott összeget - derül ki az OTP Bank Öngondoskodási Index felméréséből. A tévhitek ellenére azonban tény, hogy egy-egy megtakarítási célt a legkönnyebben kisebb-nagyobb összegek rendszeres, tudatos gyűjtésével és félretételével lehet elérni.



A legtöbbünknek volt kitűzött célja, amikor a malacperselybe dobáltuk a különböző értékű pénzérméket, vagyis a megtakarítandó forintokat: egy új kerékpár vagy egy cipő, későbbi életkorban már egy-egy utazás vagy koncertélmény. Lényegében ugyanez megvalósítható digitálisan is. A takarékoskodás elején járók, azaz ezen a területen még kevésbé tapasztaltak is az élethelyzetüknek megfelelően kezelhetik a kis összegű megtakarításokat.

Az OTP internet- és mobilbankban elérhető Persely funkció segítségével kis összegeket is félre lehet tenni, mindezt egyszerűen és kényelmesen, automatizáltan. Az ügyfelek különböző céljaikhoz rendelve digitális perselyeket nyithatnak, amelyeket el is elnevezhetnek, azokhoz külön célösszegeket és céldátumokat határozhatnak meg, így könnyebben nyomon követhetők az egyes tranzakciók és hogy hol tartanak a kitűzött célok elérésében.



Amennyiben a beállított célösszeg, illetve céldátum teljesült, az ügyfélre van bízva, hogy felhasználja-e a Perselyben lévő összeget, vagy megtartja és további pénzösszegeket helyez el benne. A funkció segítségével egyszerűen, kis összegekben, a megtakarításokat lépésről-lépésre gyarapítva tehetünk félre olyan célokra, amelyek belátható időn belül elérhetőek.

A megtakarítási életút elején nagy szükség van egy olyan megoldásra, amivel elkezdhetik kicsiben a gyűjtögetést, ezért tartottuk fontosnak egy olyan digitális platformokon elérhető funkció bevezetését, amely segítségével az emberek rendszeres megtakarítókká válhatnak

– mondta el a Pénzcentrum-nak Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője. A funkció kialakításának fő célja az öngondoskodásra való edukáció és elsősorban a digitálisan aktív, de a takarékoskodás elején járó fiatalabb ügyfelek pénzügyi tudatosságának fejlesztése.

A konstrukció teljesen rugalmas, az OTP internet- és mobilbankban akár kezdő befizetés nélkül is létrehozható és ha úgy alakulnak a körülmények, bármikor, akár az adott cél elérése előtt kivehetünk pénzt a perselyből, a teljes összeget vagy egy részét, amely visszavezetésre kerül a kapcsolt fizetési számlára. A Persely nyitása és a kapcsolódó beállítások egyszerű és felhasználóbarát módon működnek, a rendszeres pénzátvezetések automatizáltak.

Mindezt akár otthonról is megtehetjük, a szolgáltatásért díjat nem számítanak fel: a Perselyekbe történő eseti és rendszeres átvezetések, valamint a kapcsolt fizetési számlára történő visszavezetések is díjmentesek.

A kis összegek félretétele, a rendszeres gyűjtögetés jelenti az első lépéseket a tudatos megtakarítóvá válás útján, amely a továbblépést jelentheti majd a következő lépcsőfokra, a befektetővé váláshoz

– hangsúlyozta Fabriczki Rita.