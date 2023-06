Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ezt jelentheti be délelőtt a miniszter

Hétfőn délelőtt kormányinfót tart Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. A meghívóból nem derül ki, hogy mi a tájékoztató apropója, de Orbán Viktor a múlt héten kivezetendő és új gazdasági intézkedésekről, valamint egy új akciótervről beszélt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn délelőtt fél 11-től kormányinfót tart - derült ki a Pénzcentrumhoz is eljuttatott meghívóból.

Arról nem esik szó, hogy pontosan mi lesz a tájékoztató témája, de múlt pénteken Orbán Viktor a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy "az infláció letörése érdekében van intézkedés, amit ki kell vezetni, és kell újabb intézkedéseket is hozni." Illetve egy új gazdaságvédelmi akciótervet is említett, vélhetően erről is szó lesz ma.

A délelőtti kormányinfót a Pénzcentrum élőben közvetíti majd.

