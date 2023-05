Rendkívüli Kormányinfót tartanak ma délután: fontos döntésekre derülhet fény

Május 25-én, csütörtökön délután 15:00-kor Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A sajtótájékoztatón jelen lesz Varga Mihály pénzügyminiszter is, és a 2024-es költségvetésről lesz szó.

Megszokott időben a Kormányinfókat csütörtökönként délelőtt tartják Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő részvételével. Az időpont változás rendkívüli esetekben szokott történni, a mai sajtótájékoztató esetében pedig még Varga Mihály is jelen lesz. Ez indokolhatja a szokatlan időpontot is. A téma a 2024-es költségvetés lesz, így fontos bejelentések is érkezhetnek!

