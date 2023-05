Friss bejelentés a rezsicsökkentésről: megszólalt Gulyás Gergely, ez mindenkit érint

Csütörtök 15 órátó Varga Mihály pénzügyminiszterrel együtt tartott rendkívüli Kormányinfót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. A pénzügyminiszter az eseményen ismertette a már a Költségvetési Tanács által is véleményezett 2024-es központi költségvetési tervezetet és a családtámogatások, a nyugdíjemelés, valamint a rezsicsökkentés sorsáról is beszéltek.

A jövő évi költségvetés egy védelmi költségvetés, ennek megfelelően megerősödik a honvédelmi alap,megmaradnak a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés is, valamint nyugdíjak értékének megőrzését is megőrzését is feladatának érzi továbbra is a kormány. Utóbbi értekében nem csak az inflációt követik le a nyugdíjemelések, hanem ezen felül a nyugdíjasok 2024. februárjában is számíthatnak a 13. havi nyugdíjra. A honvédelmi alap megemelt kiadása jövőre 1300 milliárd forint (több, mint a GDP 2 százaléka) lesz - kezdte a tájékoztatót Varga Mihály pénzügyminiszter.

A kormány célja, hogy elkerülje az ország a gazdasági visszaesést és folytatódjon a növekedés: 2023-ban 1,5 százalékos, jövőre viszont még magasabb, 4 százalék körüli GDP-növekedést jósol a pénzügyminiszter. Céljuk ezen felül, hogy 2024-ben 3 százalék alatt legyen az államháztartási hiány - tette hozzá.

Az "extraprofitot" termelőktől eközben továbbra is elvárják, hogy vegyék ki részüket az instabil környezetben a pluszterhekből, ezért jövőre is megmaradnak az extraprofit-adók - árulta el ezután Varga Mihály, hozzátéve, hogy azok csökkentésére látnak lehetőséget, de konkrétumokat erről egyelőre nem tudott mondani.

A szót ezután Gulyás Gergely vette át. A miniszter kijelentette, továbbra is "marad a rezsicsökkentés", a kormány 2023 végén sem tervezi megszüntetni azt. Más eszközökkel tervezzük csökkenteni a hiányt - tette hozzá. A kondicionalitási eljárás még idén lezárulhat, de ez a visszatartott uniós pénzek kicsi részét érinti - zárta Gulyás Gergely.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Borítókép: MTI/MTVA