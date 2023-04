Sokkal többet fizetünk a gázért, mint mások: milliárdokat spórolhatna Magyarország

Moszkva januárban az irányadó, nyugati tőzsdei szintnél - szokás szerint - mintegy 10 százalékkal drágábban mérhette számunkra a fűtőanyagot. Más beszállítóknak több mint százmilliárddal kevesebbet kellett volna a termékért fizetni - írta meg a Népszava.

Az irányadó tőzsdéhez képest az oroszok januárban 10 százalék körüli felárral értékesítették Magyarország számára a földgázt – számította ki a Központi Statisztikai Hivatal most frissített külkereskedelmi nyilvántartása alapján.

A januári, MWh-nként 64 eurós – ezer köbméterenként 604 eurós, köbméterenként 239 forintos – TTF-átlag egyébként a novemberi értékek körülbelül fele. Ha tehát az MVM januárban egyazon mennyiséget nem az oroszoktól, hanem az azonnali tőzsdén szerezte volna be, 112 milliárd forintot takarított volna meg. A rendkívüli ráfizetés oka a két hónapos árelcsúsztatás: Oroszország ugyanis a jelek szerint a két hónappal korábbi, tőzsdei ár alapján állapít meg számunkra egy – általában még annál is magasabb – összeget, most pedig két hónappal korábban a TTF még jóval magasabban járt. (Múlt havi számításaink szerint egyébként, ha Orbán nem állapodik meg 2021 őszén Putyinnal egy új, 15 éves hatályú orosz gázszállítási szerződésben, és ezért a tavalyi – finoman szólva viharos, a magyar költségvetést lényegében szétverő – évben végig a tőzsdén szereztük volna be a szükséges fűtőanyagot, úgy az ország egy év alatt közel háromszázmilliárd forintot takaríthatott volna meg.)

A két hónapos árelcsúsztatás, illetve a KSH további két hónapos átfutási ideje miatt orosz gázárunk íve négy hónapra nagy biztonsággal előre becsülhető. Így a januári tőzsdei zuhanás márciusra fizetendő számlánkat várhatóan észrevehetően apasztja. Februárban és márciusban újból egyaránt közel hatodával estek a tőzsdei árak, ami majd az áprilisi és a májusi gáztárolótöltés okozta költségvetési feszültséget enyhíti.