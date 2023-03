Gulyás Gergely: ismét drágulni fog a gáz, erre számíthat a magyar lakosság

Elhúzódik a háború, ez pedig újabb emelkedést fog hozni a gázárakban - mondta Gulyás Gergely a kormányinfón. Az infláció csökkenése reménykeltő, és továbbra is dolgoznak azon, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az áremelkedés.

Estébe nyúló ülést tartott tegnap a kormány - ezzel kezdte a mai kormányinfót Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely. A kormány továbbra is elhúzódó háborúra számít, annak minden negatív gazdaságpolitikai következményével. A gáztározók töltöttsége magas, de azzal számolnak, hogy a gáz ára újra növekedésnek indul - tette hozzá a miniszter.

Az infláció mindenhol rekordokat dönt, és látják, hogy hazánk se tudott ebből kimaradni. Ez abból adódik, hogy az energiakitettségünk nagyobb, vagyis az energiaárakra is komoly hatással van. Szerény mértékben, de csökkenni kezdett szerencsére az infláció. Most választ kell találni, mi az infláció oka, ez a kezelés feltétele is - leginkább külső okokat látnak emögött. A kormány célja továbbra is az, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az infláció.

A kormány döntött arról, hogy a cégeknek nyújtott hitelek keretét 300-ról 1000 milliárdra emeljék, mert már kimerülni látszott. A vállalkozásoknak ez kimondottan jó konstrukció, alacsonyabb ugyanis a kamat a jegybanki alapkamatnál.

És ha már jegybank: a minisztert megkérdezték Matolcsy György tegnap, a Parlamentben tett beszédéről, de mint fogalmazott, nem akarnak állást foglalni. Mint elmondta, a kormány korrekt és jó együttműködést szerene a jegybankkal, és nem akarnak személyes okokat feltételezni amögött, amit Matolcsy elmondott.

Egy kérdés azt firtatta, hogy mit tud tenni a kormány a kistelepülések gyógyszertárainak védelme érdekében, amelyek sorra zárnak be? Gulyás válasza szerint kiegészítő támogatást nyújtanak majd, illetve a hiányzó gyógyszerek kivételével a fontos gyógyszerek rendelkezésre állnak. Olyan tendenciát azonban nem lát a kormány, hogy a magyarok gyógyszerfelhalmozásba kezdtek volna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

cikkünk folyamatosan frissül...

címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt