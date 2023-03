Fontos bejelentésre készül Orbán Viktor: mi nem várhat a mai kormányinfóig?

Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos gazdasági évadnyitóján. Mindez azért is érdekes, mert csütörtökön délben Gulyás Gergely kormányinfót is tart.

Csütörtökön tartja hagyományos gazdasági évadnyitó rendezvényét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is. Mindez azért is érdekes, mert csütörtökön délben Gulyás Gergely kormányinfót is tart, ahol beszámol a kormányülésen született döntésekről.

A kormányfő mellett a 10-től kezdődő rendezvényen felszólal Parragh László kamarai elnök, illetve Nagy Márton és Varga Mihály miniszterek is. Az eseményen elhangzottakról természetesen a Pénzcentrum is beszámol majd - ahogyan a délben kezdődő kormányinfóról is.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA