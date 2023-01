Alapanyagtól a vásárlóig: így áll a fenntarthatósághoz a piacvezető kiskerlánc

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Előzmények

A környezettudatos gondolkodás már nemzetközi szinten is jelen van a vásárlók nagy részénél, az ár és a minőség mellett egyre többen odafigyelnek rá, hogy a keresett termék fenntartható termelésből származzon. A tudatos fogyasztók számára a negatív pontot általában az előállításhoz szükséges víz- és energiamennyiség, valamint a felhasznált csomagolóanyag jelentik, amelyek akár a vásárlás meghiúsulását is eredményezhetik. Az új igényekhez nem csak a márkák, de az üzletláncok is alkalmazkodnak, a Lidl Magyarország is tovább bővítette a fenntarthatóság irányába tett lépéseit.

A fogyasztói elvárások alakulásával összhangban a vállalatok is sokkal komolyabban veszik a fenntartható kereskedelemre irányuló törekvéseket, egyre több üzletlánc működésében bukkannak fel a megújuló energiaforrások, de megnőtt az újrahasznosítás és az ökogazdálkodás jelentősége is. “Felelősségünknek tekintjük, hogy a termékbeszerzéseink ne veszélyeztessék az ökoszisztéma épségét, így figyelünk az értékláncunkban jelentkező közvetett környezeti hatásaink mérséklésére. Állásfoglalásaink beépültek a beszerzési gyakorlatainkba, illetve a beszállítókkal szemben támasztott követelményeinkbe” – mondta el a Pénzcentrum-nak Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legnagyobb forgalmú hazai kiskereskedelmi lánc a teljes üzlethálózata, irodaháza és logisztikai központjai számára már több mint egy éve 100 %-ban megújuló energiaforrásból származó áramot vásárol1, csökkentve ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátását. A körkörös gazdaság előmozdítása érdekében a saját márkás termékeihez kapcsolódó műanyag csomagolóanyag-használatát 2020-ról 2021-re 5 %-kal csökkentette és már nem kaphatók egyszer használatos műanyag áruk sem, amelyeket alternatív és újrahasznosítható anyagokból készült termékekkel helyettesítenek. „A fenntarthatóság előmozdítása érdekében végzett folyamatos munka mellett számunkra kiemelten fontos, hogy eredményeinkről átláthatóan be is számoljunk. Büszkék vagyunk rá, hogy immáron második fenntarthatósági jelentésünket publikáljuk, amely transzparens módon mutatja be, hogy stratégiai szinten hogyan gondolkodunk a fenntarthatóbb jövő megvalósításáról és mit teszünk érte nap mint nap” – tette hozzá Tőzsér Judit. Az ökoszisztéma védelme érdekében tett vállalások és célkitűzések: 1. Alapanyagok

A Lidl kínálatának kialakítása során az egészséges táplálkozás előmozdítása mellett kiemelt szempont a fenntartható termékkör bővítése. “Azon dolgozunk, hogy a saját márkás termékekhez használt, legnagyobb kockázatoknak kitett nyersanyagokat is, mint például a kakaó, kávé, pálmaolaj vagy a tea, fenntartható forrásból szerezzük be” – emelte ki a vállalati kommunikációs vezető. 2021-ben az áruházlánc virág-és növényválasztékának, illetve a hazai tárgyalású zöldség- és gyümölcskínálatának 100 %-a már tanúsítottan fenntartható forrásból származott. Kapcsolódó cikkünk: Ez a hazai diszkontláncok legnagyobb titka: így lett Magyarország királya a Lidl is 2. Műanyagcsökkentés

Az élelmiszeripari termékek forgalmazásához és szállításához nélkülözhetetlen a csomagolóanyag-használat, amely által viszont jelentős mennyiségű műanyaghulladék termelődik. A csomagolóanyagok összegyűjtésére, válogatására és újrahasznosítására a Lidl évek óta kiemelt figyelmet fordít, 2021 végéig a magyar tárgyalású, saját márkás termékeinek csomagolóanyagaiból kivonta a fekete műanyagot, így növelve az újrahasznosíthatóságot. A REset Plastic stratégia részeként az áruházlánc többek között vállalta, hogy a saját márkás termékek csomagolásainak optimalizálása révén a műanyag-felhasználást 2025-re 20 %-kal csökkenti. 3. Energia-felhasználás

A Lidl Magyarország szén-dioxid-lábnyomának legjelentősebb részét az épületek, azaz az üzletek, a logisztikai központok és az irodaház energiafogyasztása eredményezi, így nagy hangsúlyt fektetnek az energiahatékonyság javítására. A vállalat energiahatékonysági intézkedéseinek eredményeképpen összesen kb. 1,1 millió kWh energiát takarított meg 2020-2021 között, amely által több mint 239 tonna CO2eq-kibocsátást előzött meg. 4. Élelmiszermentés

2021-ben új akcióba is kezdett a diszkontlánc, hogy az élelmiszermentés melletti elkötelezettségét tovább erősítse. Az EFOTT-on, a Campus Fesztiválon és a Lidl Balaton-átúszáson keletkezett pékáru és zöldség-gyümölcs élelmiszerfelesleget az elmúlt két évben partnerszervezetei közreműködésével rászorulóknak adományozta. Az évekkel ezelőtt életre hívott élelmiszermentési programjának keretében ma már több tízezer rászorulót segít havi szinten. 5. Termékkínálat

Számos saját márkás termék előállításához a vállalat összesen 713 tonna hozzáadott cukorral és 79,5 tonna hozzáadott sóval kevesebbet használt fel 2020-2021-ben. A textiltermékek esetében is támogatja a környezetkímélő, erőforrás-hatékony gyártást, valamint a fenntartható és a körkörös gazdaságot, ezért a Lidl vállalta, hogy 2022 végéig 100 %-ban fenntartható forrásból szerzi be a pamutot, a textiltermékeiben fokozatosan váltja ki a pamutot tanúsított pamuttal. Emellett bevezetett egy új jelölőrendszert, 10 különféle szín és piktogram alkalmazásával hívja fel a figyelmet az ártáblákon például a glutén-és laktózmentes vagy a bio és vegán termékekre is. 1 Kivételt képeznek azon beszerzési megállapodások, melyekre a Schwarz Csoport nincs ráhatással, mint például a bérelt ingatlanok esetén a kötelező villamosenergia-beszerzési záradékkal kötött szerződések. Címlapkép: Adobe Stock

