Meglepő adatok: ilyen sokan fizetnek a mobiljukkal Magyarországon

Akár online, akár egy fizikai boltban vásárolunk, a pénztárca vagy a bankkártya már egyáltalán nem kötelező kelléke a fizetésnek; ráadásul a mobilos fizetésre nem csak a fiatalok, de az idősebbek közül is egyre többen éreznek rá. Leginkább a gyorsaság és a kényelem miatt értékelik, azok pedig, akik kipróbálták a mobilfizetést, ezentúl valószínűleg nem a plasztik bankkártyát veszik elő fizetéskor – derül ki a Visa felméréséből.

Az utóbbi időszakban alaposan átalakultak a fizetési szokásaink és lehetőségeink; egyre többször nyúlunk a mobilunkért, ha fizetésről van szó, és ma már simán elindulunk otthonról pénztárca vagy bankkártya nélkül is. Ahogy a Visa 8 ország 6000 fogyasztójának megkérdezésével készített a "Mobilfizetési szokások 2022" felmérésének eredményei is mutatják, a magyar fogyasztók 62%-a használ okostelefont az online vásárláshoz és fizetéshez, közel negyedük pedig az üzletekben is mobillal fizet.

A mobileszközök használata a vásárlási folyamat összes szakaszában jellemzővé vált, a magyarok 74%-a így keres a különböző termékek és szolgáltatások között, a kedvezményeket és akciókat 69% böngészi, míg az árak összehasonlítására 59% használja.

A válaszadók 44%-a a karácsonyi bevásárláshoz, 37%-a pedig az újévi leárazási időszakban is szívesen fizetne a mobiljával, a kényelem (60%) és a gyorsaság (56%) fontos tényezőkké váltak.

Élünk az applikációkon belüli fizetési lehetőségekkel is: leggyakrabban az ételrendelés (31%), a streaming szolgáltatás (24%), a közlekedés (18%) és az utazások (17%) esetében adjuk hozzá bankkártyánkat a különböző alkalmazásokhoz. A válaszadók közel fele (40%) már hozzá adta a kártyáját a legnépszerűbb magyar mobiltárca-alkalmazáshoz is, míg a Z-generáció, azaz a 18-24 éves magyarok 76%-a már minimum egy mobilalkalmazáshoz adta hozzá a kártyáját.

Ismerjük és használjuk a mobiltelefonos fizetést

A mobiltelefonos fizetést mára a vásárlók 69%-a ismeri, és az új fizetési módokat nem csak a fiatalok használják: a 45-54 éves magyar válaszadók 75%-a tisztában van azzal, hogy az üzletekben már okostelefonnal is fizethetnek, és 22%-a ki is használja ezt a lehetőséget. A kicsit idősebbek, azaz az 55-65 éves magyar internetezők is egyre szívesebben vásárolnak online, 46%-uk a mobilján néz utána egy-egy terméknek vagy szolgáltatásnak, 34%-uk viszont már a vásárlást is ezen bonyolítja.

Mint Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője egy korábbi sajtóeseményen elmondta,

az okostelefonnal történő fizetés bizonyos szempontból nagyobb biztonságot nyújt, mint egy hagyományos kártyás fizetés, hiszen az okostelefonban egy titkosított kártyaadat szerepel, és a kártyaadathoz nem lehet a mobiltelefonon keresztül hozzájutni.

A mobilokban tokenizált kártyákkal zajlik a tranzakció, a visszaélések száma ezzel gyakorlatilag nullára esik vissza, a chargeback folyamat pedig ugyanúgy működik, mint bármilyen kártyás fizetéskor.

A mobilfizetés az MNB adatai szerint is elképesztő gyorsasággal terjed Magyarországon, egyre több bank kínál felhasználóbarát mobilfizetési megoldásokat, köszönhetően annak, hogy sikerrel integrálták a nagy szolgáltatók (Apple, Google) megoldásait. Mindez látszik is a mobilfizetési statisztikákon, az idei második negyedévben folytatódott a mobiltárcába regisztrált kártyák számának bővülése, az előző negyedévhez képest 9%-kal, közel 1,5 millióra emelkedett. A második negyedévben a mobilfizetési tranzakciók értéke mintegy 2,5-szeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A kutatásban résztvevők szerint a technológia egyik legnagyobb előnye a biztonság (43% a bolti fizetés, 27% az online vásárlás esetében), azok viszont, akik tartózkodnak a digitális fizetéstől, éppen a biztonsági kockázatoktól tartanak.

Az okoseszköz, mint fizetési terminál

Világszerte rengeteg kis- és mikrovállalkozásnak okoz problémát a bankkártyás vagy mobilos fizetés elfogadása. Azonban már nem csak a vásárlók használhatják fizetésre a mobiljukat, ugyanis a Visa Tap to Phone technológiájának köszönhetően a gyors szerződéskötést követően, egy alkalmazás letöltésével az eladók a már birtokukban lévő Androidos okoseszközt terminállá alakíthatják, amin keresztül fogadni tudják a fizetéseket. A tranzakciók teljesüléséhez nincs szükség külön eszköz beszerzésére, és az elektronikus fizetések fogadásának költségei is csökkennek azáltal, hogy nem kell külön terminált bérelni.

Az ügyfelek számára pedig biztonságos és kényelmes élményt nyújt, a tanulmány szerint a magyarok több, mint fele, 56%-a abban az esetben is fizetne az okostelefonjával, ha a kereskedő mobiltelefonja működik fizetési terminálként.