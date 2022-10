Itt van Gulyás Gergely rendkívüli bejelentése: változnak a kamatstop szabályai, rengeteg hitelest érint ×

A kormány szerdai ülésén uniós helyzetelemzést tartott és gazdasági kérdésekről is tárgyalt. Szombaton háromnegyed 12-től ezek eredményeit ismerteti a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton Gazdaságfejlesztési miniszter, és Szentkirály Alexandra kormányszóvivő. A Pénzcentrum a bejelentéseket élőben közvetíti.

A kormány szerdai ülésén Európai Uniós és gazdasági kérdésekről is tárgyalt. Elemeztük az infláció okait. A kormány a jegybankkal összhangban arról döntött, hogy fenntartja az árstopokat. Úgy döntöttünk, kiterjesztjük az kamatstopot a kis és közepes vállalkozásokra is, meghosszabbítjuk a Szécshenyi Kártya programot és gyármentő programot is hirdetünk.

A szankciós infláció ellen küzdünk, de úgy, hogy közben fontos, hogy elkerüljük a recessziót. A kamatstop referenciaidőpontja június 28-a. Akkor 7,77% volt a bankközi 3 hónapos kamatláb, ma ez a kamatláb 17,69%. Ugyanez a referenciaidőpont fog életbe lépni a KKV-kamatstopra is, ami a változó kamatozású hitelekre vonatkozik. November 15-től fogjuk bevezetni gazdaságfejlesztési miniszter. A kamatstop jövő év, július elsejéig. Az állomány megközelíti a 2000 milliárdot, közel 60 ezer kkv-t fog érinteni - ismertette a kamatstop kiterjesztésének részleteit Nagy Márton.

A Széchenyi kártyára térve a Gazdaságfejlesztési miniszter elárulta, hogy a 3,5 százalékos kamat január 1-ig marad, utána 5 százalékra fog emelkedni. A termékek körét áramvonalasítottuk, egy beruházási kártya, egy forgóeszközkártya, egy turizmuskártya, egy mikrohitel-kártya az, ami megmarad - közölte a miniszter.

Harmadik lépésként azon gondolkodnak, hogy a bankadót ne csak fiskális eszközként, hanem ösztönzőként is használják. Aki hitelez az kevesebb bankadót fizethet, jövő héttől kezdenek dolgozni ezen a programon - tette hozzá Nagy Márton.

Nagy jelentőségű uniós csúcs volt, ahol egy jó kompromisszum született. - folytatta Gulyás Gergely. A hosszútávú szerződések kulcsfontosságúak, Magyarországnak Oroszországgal van hosszú távú szerződése - tette hozzá a tárcavezető.

