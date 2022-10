Padlót fogott a forint: itt az új történelmi mélypont!

Hétfő reggel még erősödéssel kezdett a forint, de a kedvezőtlen nemzetközi hangulat és a dollár jelentős erősödése végül komoly forintgyengülést váltott ki. Pár perccel dél előtt újra történelmi mélypontra zuhant - számol be a Portfolio.

A forint az új mélypont (426,326) elérése után most nyugvópontra ért az előző percekben, 425 forint 386 fillérbe kerül most egy euró. Ez fél százalékos gyengülést jelent. A dollár erősödése most alábbhagyott, de ha ismét rákapcsol az amerikai deviza, az a forintot újabb mélypontokra lökheti.

A dollár erősödését a kedvezőtlen nemzetközi hangulat váltotta ki, ezzel együtt pedig a magas bétájú devizák (mint amilyen a forint) gyengülnek.