Súlyos dolog derült ki az Oroszország elleni szankciókról: erre még Putyin sem igazán számított?

Ősszel és télen üthetnek be a gazdasági szankciók Oroszországban Bod Péter Ákos szerint. Az MNB korábbi elnöke szerint bár az oroszok a háború előtt tudatosan halmozhattak fel tartalékokat, azok már nem tartanak ki sokáig. A szakember szerint Putyin mozgósítása kivonja a munkaerőpiacról a fiatalokat, ami újabb problémákhoz vezethet.

A gazdasági szankcióknak az a természete, hogy amikor bevezetik őket, először kicsi a hatásuk, mivel fel lehet cserélni az érintett technológiákat régebbi módszerekre. Emellett az is reális, hogy az erőforrásokból tartalékok is akadnak - mondta az RTL Híradónak Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.

Hozzátette, a „legérdekesebb” szankciók a chipgyártásra és az olajkitermelési technológiákra vonatkoznak: ezek még csak most fogják kifejteni a hatásukat az orosz gazdaságra. Ráadásul Putyin részleges mozgósítása miatt kikerülnek a munkaerőpiacról a fiatalok, akik tudnák alkalmazni a helyettesítő technológiákat. A szakember feltételezi, hogy az oroszok a háborúra készülve felhalmozták a készleteiket, így ezért is érthető, miért hatnak lassan a gazdasági szankciók - most ősszel-télen eshet vissza a termelés.

Bod Péter Ákos szerint az, hogy „kijátszották a gázkártyát”, felgyorsítja Európa leszakadását az orosz energiarendszerről. Ez tulajdonképpen meg is történt Nyugat-Európában. Kelet- és Közép-Európának azonban sajátos a helyzete, és az uniós döntéshozók ezt figyelembe vették.

Ha van nálunk infláció, az egyre kevésbé van attól, hogy drágább az energia. Ennek igazából belső okai vannak, leginkább az, hogy gyenge a forint

- tette hozzá.