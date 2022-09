Nem csak tőzsdei rémálmot hozott a háború: hatalmasat kaszált, aki időben tette ide a pénzét

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint fél éve tart már az orosz-ukrán háború, aminek gazdasági hatásai egész Európában érezhetőek, elég csak az energiaválságra vagy az élelmiszerárak drágulására gondolni. De a konfliktus kihat a befektetési piacra is, ahol az infláció berobbanása és a recessziós veszélyek mellet, már eddig is nehéz volt megfelelő eszközt választani. A kockázatosabb részvénypiacon az elmúlt fél év a legtöbb esetben csökkenő árfolyamokat hozott, de vannak olyan területek,amik a háború kitörése óta, vagy akár pont annak hatására, növekedni tudtak. A CashTag, a Pénzcentrum videosorozata most azt nézte meg, mely területek voltak az elmúlt fél év nagy nyertesei és vesztesei.

2022 februárjában, a háború kitörésekor, sok elemző és bróker tekintete azonnal az ilyenkor jellemzően felívelő szektorok felé fordult. Amiben rögtön felfedezni vélték az növekedési potenciált, azok talán logikus módon a hadipari cégek, és olajipari cégek. Az ennyire egyértelműen releváns részvények esetében nincs idő hosszú mérlegelésre, hiszen miután megugrik az árfolyam, a piac gyorsan beárazza a további emelkedést, és amit már sokan tudnak, az onnantól már nem fog nagyot növekedni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Így volt ez a Lockheed Martin nevű, amerikai repülőgépgyártó cég részvényeivel (LMT) is. Az 1995-ben alapított vállalat korántsem csak repülőgépgyártással foglalkozik, hanem az USA egyik legnagyobb védelmi beszállítója is. Februárról márciusra az árfolyam 386-ról 466-ig emelkedett, jelenleg 417-en áll. Aki az olajipar mellett tette le a voksot, szintén nem járt rosszul. A Occidental Petroleum Corporation (OXY) részvényei február végén kezdtek emelkedni, és augusztus végére gyakorlatilag megduplázódott az árfolyam. A cég egyébként foglalkozik szénhidrogén-kutatással és petrolkémiai gyártással is, a háború okozta olaj ár robbanás mellett az árfolyam még tovább is nőhet, ami igaz más nagyobb olajipari cégekre is, mint például az ExxonMobile, vagy a Chevron Corporation. A nagy vesztesek Ha ki kell emelni egy térséget, akkor az európai részvénypiac olyan terület, ami igencsak megszenvedi a háborút és annak következmémyeit. Elég csak a 40 legnagyobb német cég és azok részvényeit tömörítő DAX indexet megnézni, ahol 16 ezer körüli szintről 13 ezerig esett vissza szint. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nyilván egyes európai cégek jobban megérzik a háború okozta negatív hatásokat, mégiscsak ezen a kontinensen zajlanak a harcok, és sok szektorban épphogycsak kilábaltak a vállalatok a Covid okozta ellátási lánc problémákból. Ha követjük azt az alapvető befektetői tézist, hogy részvényt akkor kell venni, mikor bezuhant az árfolyam, akkor jó eséllyel ezen a területen kell körülnézi azoknak, akik vásárolni terveznek. Jó példa lehet, a nagymúltú, ismert ruházati és sportszergyártó cég, az Adidas, aminek az árfolyama gyakorlatilag lefeleződött az elmúlt egy évben, de ott van még a Vonovia német ingatlan cég is, ami azonkívül, hogy szintén sokat esett, még osztalékot is fizet, és 6% felett. A videoból kiderül az is, hogyan vészelték át az elmúlt időszakot, a sokak által kedvelt kriptovaluták, és azzal is foglalkozunk, mi tévők legyenek azok, akik nem akarnak kockáztatni a mostani helyzetben:

