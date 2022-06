Nincs megállás: még tovább emelkedhetnek az élelmiszerárak az adóemelés miatt

Tovább növelheti az élelmiszerárakat és a hazai élelmiszergyártó cégek problémáit a Neta emelése, pedig továbbra sem leszünk egészségesebbek tőle.

Csak a június 4-én megjelent kormányrendeletből értesült az ágazatban nagyon sok hazai gyártót súlyosan érintő népegészségügyi termékadó (Neta) emeléséről és kiterjesztéséről a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ). Az állam jövőre már évente közel 80 milliárd forintot kíván beszedni ebből az adónemből. Az élelmiszeripar egészének adózás előtti eredménye 2020-ban nem érte el a 200 milliárd Ft-ot, vagyis a Neta tervezett változásai 40% körüli eredményelvonást jelentenek a normál adóztatási szint felett.

Ráadásul az adó jelenlegi emelése és hatályának kiterjesztése rendkívül nehéz gazdasági helyzetben éri el az élelmiszer-feldolgozó vállalkozásokat. Az alapanyag- és energiaárak elmúlt időszakban tapasztalt folyamatos emelkedése és az ukrajnai háború globális élelmiszer-láncokra gyakorolt negatív hatásai miatt drasztikusan megnövekedett költségeiket már most is nehezen tudják az átadási áraikba beépíteni. A helyzetet súlyosbítja a Neta, mint szektoriális különadó emelése, ami a már így is nagyon magas – kétszámjegyű – magyarországi élelmiszerinflációt még tovább fogja növelni.

A FÉSZ továbbra is kitart amellett, hogy az egészséges életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás nem befolyásolható eredményesen adóztatási eszközök alkalmazásával.

A különadó több, mint tíz évvel ezelőtti bevezetése ugyanis semmiféle népegészségügyi statisztika szerint nem hozott javulást sem az elhízottság elterjedtségében, sem a táplálkozással összefüggő betegségek előfordulásának gyakoriságában. A különadó ugyanakkor egy évtizede rontja a hazai vállalatok – főként a KKV-k – versenyképességét, és érdemben csökkenti az ágazati szereplők fejlesztési és beruházási hajlandóságát.

Meggyőződésünk, hogy a magyar élelmiszer-feldolgozó ágazat a jelen helyzetben a különadó emelése és kiterjesztése helyett kiemelt kormányzati védelmet igényelne annak érdekében, hogy a hazai lakosság biztonságos élelmiszerellátása elérhető áron, jó minőségben és minél nagyobb arányban magyar termékekkel valósulhasson meg a jövőben is.

A Neta mostani emelése és kiterjesztése mindemellett bonyolult adminisztratív intézkedéseket tesz szükségessé, a felkészülésre pedig rendkívül rövid átmeneti időt hagyott csak a Kormány a vállalkozások számára július 1-ig, ezért a FÉSZ egyeztetést kezdeményez az érintett kormányzati szervekkel legalább a felkészülés megkönnyítése érdekében.