Tovább száguld a mélypont felé a forint: karnyújtásnyira a 400-as euró

Folytatódik a forint vesszőfutása: az euróárfolyam szerda reggel már 398 felett is járt, de a dollár is közeledik a történelmi mélypontja felé.

Kedd estéhez képest tovább gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben. A Pénzcentrum árfolyam aloldala szerint az euró árfolyama reggelre 397,9 forintra nőtt a kedd reggeli 395,4 forintról, idő közben pedig 398 forint fölött is járt az árfolyam.

A dollár is közelíti a történelmi mélypontot, ami 373,6 forintos árfolyam. Szerda reggel egyelőre 371,6 volt a maximuma. A svájci frank is felívelőben van, szerda reggel már 386 forint felett is járt az árfolyama, ennek a történelmi mélypontja 391,9-en van.