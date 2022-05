2023-ban Magyarországon is bevezetésre kerülhet ez az új adó: már csak a lengyeleket kell meggyőzni

Az uniós pénzügyminisztereket tömörítő Ecofin áprilisban nem tudott a minimumadóra vonatkozó irányelv bevezetéséről kompromisszumra jutni, mert Lengyelország egyedüli tagországként megvétózta a döntést. Mivel adózási kérdésekben minden tagállam támogatására szükség van az irányelv elfogadásához, Lengyelország egyetértése is nélkülözhetetlen.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint hétfőn sem sikerült áttörést elérni a Lengyelországgal a 15 százalékos globális társasági minimumadó bevezetésére folytatott tárgyalásokon, és még további erőfeszítésekre lesz szükség Varsó aggályainak eloszlatása érdekében - írja a VG. Yellen elmondta, hogy nem tartja praktikusnak, hogy "bármilyen szoros kapcsolat legyen" a globális minimumadó és a globális adótárgyalások másik pillére, a digitális óriások megadóztatása között.

Lengyelország a minimumadót csak akkor támogatná, ha azzal párhuzamosan megadóztatnák a digitális óriásokat is. A lengyel álláspont szerint a reformok egyébként is az Amazon, Facebook, Google és társaik megadóztatásának szándékával indultak, ezért érthető az igény a két ügy összekapcsolására, ráadásul enélkül a minimumadó bevezetése akár versenyhátrányt is jelenthet az EU számára.

Rzeczkowska "jogilag kötelező erejű" kapcsolatot kért a két tervezet között, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ha a bonyolultabb adóátcsoportosítás nem sikerül, a globális minimumadó megterheli az országban működő nemzetközi vállalkozásokat, és csökkentheti bevételeiket. Az átcsoportosítási pillér azonban eredetileg nem volt része az októberi megállapodásnak, és annak feltételei további tárgyalásokat igényelnek. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, az ECOFIN jelenlegi elnöke szkeptikusan nyilatkozott a lengyel érvekről.