Komoly felmondási hullám jöhet a tűzoltóknál: lassan nem lesz, aki segítsen a bajban?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már most is hiány van tűzoltókból országos szinten, de hamarosan egy újabb felmondási hullám várható, amely tovább ronthat a helyzeten. Van, ahol már most 30 fős a létszámhiány, és előfordul az is, hogy műszaki hibára hivatkozva a garázsban maradnak az autók a létszámhiány miatt.

Van olyan megyei jogú város is, ahol már csaknem 30 fős a létszámhiány. Ahhoz, hogy ott is el tudják látni a feladataika a tűzoltók, környező városokból rendelik oda a kollégákat, sőt, előfordul, hogy garázsban maradnak a tűzoltóautók a létszámhiány miatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy tűzoltó arról számolt be a híradónak, hogy már most létszámhiány van, és tavaly összesen tíz napot túlórázott ugyan, de ebből csak néhányat engedtek neki kivenni. Ezt követően a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke is megerősítette, hogy országos szinten létszámhiány van. Minden egyes városban, minden egyes kirendeltségen a beavatkozó állomány létszáma minimum 15-20 százalékkal csökkent. Rengeteg túlórát dolgoznak a kollégáink, mert nincs megfelelő létszám - mondta az RTL Híradónak Salamon Lajos. Hozzátette azt is, hogy a létszámhiányt a gyakorlatban általában azzal fedik el, hogy az üresen maradt gépjárműveket hivatalosan műszaki hibásnak minősítik. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A tűzoltó-szakszervezet vezetője arra is figyelmeztetett, hogy most, a koronavírus-járvány miatti elrendelt veszélyhelyzet idején még nem lehet felmondaniuk a tűzoltóknak, de ha ez véget ér, akkor egy felmondási hullám várható, amely tovább ronthat a helyzeten. Salamon Lajos azt is hozzátette, hogy a problémát béremeléssel lehetne megelőzni. Arra viszont, hogy van-e ilyen terv, sem a Katasztrófavédelem, sem a Belügyminisztérium nem válaszolt az RTL megkeresésére.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK