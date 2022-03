Itt a bejelentés: rengeteg pénzt oszt szét a magyar állam vidéken

Magyarország közel 6,4 milliárd forint összegben részesül az összesen 500 millió eurós válságkezelési csomagból. Agrárdiplomáciai siker, hogy amíg az Unió mezőgazdasági termelésének 2,1%-át adjuk, addig a rendelkezésre álló források közel 3,4%-át sikerült megszerezni – mondta Nagy István agrárminiszter.

Az Európai Bizottság március 23-án hozta nyilvánosságra a több elemből álló uniós válságkezelési csomag részleteit, amely a megnövekedett input költségek és az orosz-ukrán háború miatt nehéz helyzetbe került mezőgazdasági ágazatok támogatását célozza. A javaslat legfőbb eleme egy összesen 500 millió euró összegű rendkívüli támogatási csomag, amelyet a tagállamok a leginkább bajban lévő mezőgazdasági ágazatok támogatására fordíthatnak. Magyarország közel 17 millió euró (mintegy 6,4 milliárd forint) összegben részesül a válságkezelési csomagból. Agrárdiplomáciai siker, hogy amíg az unió mezőgazdasági termelésének 2,1%-át adjuk, addig a források közel 3,4%-át sikerült megszerezni, ami a nyolcadik legmagasabb összeg a huszonhét tagállamból – mondta a tárcavezető.

Magyarország tavaly ősz óta kérte több tagállammal együtt a Bizottságtól, hogy vezessen be rendkívüli intézkedéseket elsősorban az állattartó ágazatokban kialakult precedens nélküli válsághelyzet kezelésére. Az orosz-ukrán háború tovább rontotta az agrárpiacok helyzetét, ezért a Bizottság a tagállamok kérését meghallva a mezőgazdasági krízisalap és az uniós agárköltségvetés terhére 500 millió eurós rendkívüli válságkezelési csomag bevezetését javasolja. Az Agrárminisztérium a Magyarországnak jutó közel 6,4 milliárd forintot a hónapok óta nagy bajban lévő állattartók megsegítésére fogja fordítani – hangsúlyozta az agrárminiszter.

A ma bejelentett csomag másik fontos eleme, hogy a Bizottság az év végéig átmeneti jelleggel enyhít a szántóföldi kultúrák termesztéséhez előírt zöldítési követelményeken. Ennek keretében a parlagként bejelentett területeken megkötés nélkül termeszthető bármilyen, egyébként termeszthető növénykultúra. Az ilyen terület önálló kultúraként a terménydiverzifikációs követelmény teljesítésénél is figyelembe vehető lesz függetlenül attól, hogy a nem parlagként bejelentett területen esetleg ugyanazt a kultúrát termeszti a gazdálkodó. Sőt, ezek a parlagként bejelentett, de valójában termelésbe vont területek ökológiai célterületként (EFA) is elszámolhatóak lesznek. Magyar kezdeményezésre került be a javaslatba, hogy az ökológiai célterületként bejelentett parlagterületeken ideiglenesen lehetőség lesz akár növényvédőszer használatára is, ha ezt az adott növényállomány sikeres termesztése megkívánja. Magyarországon a Bizottság által felkínált lehetőségekkel természetesen élni kívánunk, és erről a szükséges bejelentéseket meg fogjuk tenni. Mivel az intézkedés adminisztratív szempontból összetett, kiemelt jelentősége lesz annak, hogy a gazdálkodók, a falugazdászok és szaktanácsadók pontosan kövessék a minisztérium és az Államkincstár közleményeit, útmutatásait. Úgy gondolom, hogy az az intézkedés a termelés növelésével hozzájárul majd a háború miatti élelmezésbiztonsági kockázatok csökkentéséhez – mondta a tárcavezető.

Emellett, a korábbi évekhez hasonlóan, október 16-át követően idén is lehetőség lesz emelt szintű előleget fizetni a gazdálkodóknak a közvetlen támogatások, valamint a terület- és állatalapú vidékfejlesztési intézkedések esetében.