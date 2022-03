Orosz-ukrán háború: a NATO mellett a hágai Nemzetközi Bíróság is döntött - esti hírösszefoglaló

Továbbra is tart az orosz-ukrán konfliktus, a háború elől már 429 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra, de még többen fognak jönni. Döntött a hágai Nemzetközi Bíróság is, az oroszoknak azonnali hatállyal fel kellene hagynia az Ukrajna elleni invázióval.

Eddig mintegy 429 ezer menekült érkezett Ukrajnából, és még többen jönnek majd, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán délután. Mindeközben döntött a hágai Nemzetközi Bíróság is, az oroszoknak azonnali hatállyal fel kellene hagynia az Ukrajna elleni invázióval. A korábbi bejelentésnek megfelelően szerdán hirdetett ítéletet a szervezet, melyben kimondta, hogy Oroszországnak azonnali hatállyal be kell szüntetni a háborút, mert nem találtak bizonyítékot arra az orosz állításra, hogy a donyecki és luhanszki szakadár területeken népirtás zajlana az orosz nemzetiségű lakossággal szemben- írta a Telex. A Nemzetközi Bíróság ítéletei elméletben kötelező erejűek, de semmilyen eszköz nincs a kezükben arra, hogy be is tartassák azokat, ha a vétkes fél nem tesz eleget az ítéletben foglaltaknak. Ha egy ország nem tartja be a bíróság utasítását, a bírák az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulhatnak, ott azonban Oroszország vétójoggal rendelkezik. Ezt pedig használja is, az Ukrajna lerohanását elítélő határozatot is megvétózták a háború kirobbanása utáni napokban. A mostani ítélet így az Euó inkább szimbolikus jelentőséggel bír, hasonlóan az oroszok Európa Tanácsból való kizárásához.

A NATO is megszólalt

A NATO továbbra is ellenzi az ukrán légtérzárat. Jens Stoltenberg szerdán beszélt erről egy sajtótájékoztatón, ahol elmondta, hogy a tagállamok egységes álláspontja az, hogy Volodimir Zelenszkij sorozatos kérései ellenére nem fognak légtérzárat bevezetni Ukrajna fölött. Hozzátette, hogy mindenki egyetért abban is, hogy nem fognak sem szárazföldi, sem légi egységeket küldeni Ukrajnába. Stoltenberg úgy fogalmazott, hogy látják, milyen pusztítás megy végbe Ukrajnában és hány ember szenved ott, de úgy gondolják, hogy ez csak még rosszabb lenne, ha a NATO olyan beavatkozást hajtana végre, amelynek következtében háború törne ki a szervezet és Oroszország között.

Egyre több civil sérül meg

Orosz bombatámadás érte Mariupol színházát, ahol civileket helyeztek el, állítja a város alpolgármestere a BBC-nek. Becslései szerint 1000 és 1200 ember között lehettek ott. Az áldozatok száma még nem ismert. Mindeközben már Kárpátalján is előkészítik a légópincéket, az elmúlt napokban Beregszászon, és Kárpátalja más területein, többek között Ungváron is légiriadó volt. A Telex tudósítói arról is jelentettek, hogy a dél-ukrajnai tengerparti városban, Odesszában tartózkodnak, ahol nemrég lövéseket hallottak, melyek egyértelműen a tenger felől jöttek, a szállásuktól nagyjából másfél kilométerre. Mindez annyiban szokatlan, hogy az elmúlt napokban semmi ilyet nem tapasztaltak, szerda délelőtt 11 körül ugyan volt egy légiriadó, de hamar elhallgattak a szirénák. Most a lövések alatt nem nem volt riasztás. A városban szerdára megerősítették az ellenőrzőpontokat, és egyre több páncélost is látni a belsőbb kerületekben, tehát a készültség fokozódott.

Folyamatosan tárgyalnak

Jelentős előrelépést ért el az ukrán és az orosz békedelegáció egy 15 pontból álló előzetes béketervvel, amely szerint tűzszünetet hirdetnének, és az oroszok visszavonnák csapataikat Ukrajnából – cserébe Kijev semlegességet hirdet, és elfogadja a fegyveres erőinek korlátozását. Erről számol be a Financial Times három forrás alapján, akik részt vesznek a tárgyalásokon: a lapnak nyilatkozott Volodimir Zelenszkij főtanácsadója, Mihajlo Podoljak is. Először hétfőn tárgyaltak a 15 pontos tervről, amibe belefoglalnák, hogy Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és ígéretet tesz arra, hogy nem fogad be az ország területére külföldi katonai bázisokat vagy fegyvereket. Kijev továbbra is fenntarthatná fegyveres erőit, de más országokkal sem alkothat katonai szövetséget. Podoljak szerint az ukránok arra tettek javaslatot, hogy egy „biztonsági garancia” keretében lehetővé tegyék külső országok „azonnali és jogilag ellenőrzött részvételét” egy esetleges konfliktusban, ha ismét megsérti egy ország Ukrajna területi integritását.

A tárgyaláson szóba került emellett az orosz nyelv státuszának kérdése is, ugyanis bár az oroszt széles körben beszélik Ukrajnában, az állam egyetlen hivatalos nyelve az ukrán. A legvitatottabb pont persze továbbra is a Krím félsziget és a két kelet-ukrajnai szakadár tartomány, Donyeck és Luhanszk megye szeparatisták által uralt területeinek kérdése. Nem sokkal a Financial Times cikke után a Kreml szóvivője azt mondta, egyelőre korai bármilyen konkrétumról beszélni.

A gazdaságot is egyre mélyebbre húzza a háború

Az MTI alapján Oroszországban a március 5-11. közötti időszakban a fogyasztói árak 2,09 százalékkal, március elejétől 3,38 százalékkal, az év elejétől pedig 5,62 százalékkal emelkedtek - közölte az orosz statisztikai hivatal szerdán.Az előző héten (február 26-március 4.) magasabb, 2,22 százalékos volt az infláció.

Oroszország gazdasága mindenképpen alkalmazkodni fog a nyugati szankciók teremtette új realitásokhoz, de a strukturális változások az árak és a munkanélküliség átmeneti emelkedéséhez vezethetnek - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai gazdasági videókonferencián. Megjegyezte, hogy az orosz jegybank deviza-tartalékai egy részének jogtalan külföldi befagyasztása megkérdőjelezi az úgynevezett első osztályú eszközök megbízhatóságát. Az orosz elnök azt mondta, hogy a szövetségi költségvetés bevételei elegendőek a tervezett projektek finanszírozására, és a központi banknak nem kell majd beindítania a bankóprést.