Orosz-ukrán háború: közeledtek a felek álláspontjai

Ukrajna a semlegesség speciális változatát követeli magának jogilag ellenőrzött és nem protokolláris biztonsági garanciákkal - jelentette ki szerdán Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, a Moszkvával tárgyaló ukrán küldöttség tagja.

"Megértjük partnereink arra irányuló törekvését, hogy kezdeményező felei legyenek a tárgyalási folyamatnak. Tőlük származnak a svéd vagy az osztrák típusú semlegességi modellekről szóló kijelentések. Ukrajna azonban most nyílt háborúban áll Oroszországgal, ezért a modell csakis ukrán lehet, és csakis jogilag szavatolt biztonsági garanciákkal együtt lehet róla szó" - fejtette ki a tisztségviselő az Ukrajinszka Pravda hírportálnak.

Podoljak hangsúlyozta, hogy Ukrajna "valódi, nem pusztán protokolláris biztonsági garanciákat" követel magának. "Ez pedig azt jelenti, hogy a garanciák aláírói nem állnak félre egy Ukrajna elleni támadás esetén, mint most, hanem aktívan részt vesznek Ukrajna oldalán a konfliktusban, és hivatalosan is biztosítják számunkra a szükséges mennyiségű fegyver azonnali szállítását" - tette hozzá. Leszögezte: emellett Ukrajna többé nem akar függeni azoktól a bürokratikus eljárásoktól, amelyek vagy lehetővé teszik, vagy sem azt, hogy lezárják fölötte a légteret, megóva az országot a rakétatámadásoktól.

Közvetlen és szigorú garanciákra van szükségünk arra vonatkozóan, hogy a légteret mindenképpen lezárják

- emelte ki a tanácsadó, aki hangsúlyozta, hogy Ukrajna soha nem volt "katonai állam", amely megtámadta vagy megtámadni készült volna szomszédait, ellentétben az Oroszországi Föderációval. "Ezért Ukrajna erős szövetséges bázisra vágyik, világosan meghatározott biztonsági garanciákkal" - fűzte hozzá.

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó, Moszkva tárgyalódelegációjának vezetője ezt megelőzően azt mondta: Ukrajna a tárgyalásokon a semlegesség "osztrák" vagy "svéd" változatát ajánlotta fel, amelyben megőrizné önálló hadseregét és flottáját. A hírportál szerint az orosz főtárgyaló hozzátette, hogy ezeket a kérdéseket Oroszország és Ukrajna védelmi minisztériumainak vezetői szintjén vitatják meg.

Ahogy a Pénzcentrum is megírta, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán kijelentette, hogy Ukrajna Ausztriához és Svédországhoz hasonló státuszú semleges állammá válását is megvitatják a Kijevvel folytatott béketárgyalásokon – jelentette ki szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Ezt az orosz fél kompromisszumos megoldásnak tekintené – mondta újságírók előtt Peszkov. A délutáni nyilatkozat alapján most úgy tűnik, bár messze még a megegyezés, az ukrán fél is nyitott az orosz követelések egy részének teljesítésére.