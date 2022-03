Jönnek az újabb szankciók az oroszok ellen: menekítik a civileket az ukrán városokból - hírösszefoglaló

Az uniós tagállamok nagykövetei kedden tárgyalnak arról a szankciós csomagról, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő. Ez már a negyedik intézkedéscsomag, azonban ez nem érinti az energiaszektort. A tagállamok valószínűleg el is fogadják majd a javaslatot, amelyet ezek után az állam- és kormányfők csütörtök-pénteki párizsi informális csúcstalálkozón hagyhatnak jóvá a legfelsőbb szinten.

A Eurológus értesülése szerint a következő büntetőintézkedések között lesz három fehérorosz bank kitiltása a SWIFT-rendszerből, további oligarchákat sújtanak beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással, Oroszországot kizárják egyes kriptovaluták forgalmazásából, illetve egyes tengeri technológiákhoz való hozzáférésüket is ellehetetlenítik.

Ugyanakkor a büntetőintézkedések nem érintik az energiaszektort - szemben Joe Biden amerikai elnökkel, aki a hírek szerint akár kedden bejelentheti az orosz olajra vonatkozó importtilalmat. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság egy másik a javaslatot készített, amely nem az orosz gáz lekapcsolását, hanem az alternatív források szerepének jelentős megnövelését tartalmazza.

A jelenlegi adatok alapján 723 külföldi hagyta el Szumit Poltava felé, közölte a RIA hírügynökséggel Mihail Mizintsev orosz vezérezredes. Mizintsev szerint Oroszország az éjszaka folyamán 5334 embert, köztük 781 gyermeket evakuált Ukrajna különböző részein, valamint a luhanszki és donyecki népköztársaságokban lévő veszélyzónákból ukrán közreműködés nélkül.

Több humanitárius folyosót is megnyitott kedden Moszkva, hogy a civilek elmenekülhessenek a harcok elől, és habár nem mindegyik akció zajlik problémamentesen, már vannak menekülők, akik megérkeztek a célhelyszínekre. A Szumiból buszokkal és autókkal menekített civilek már megérkeztek Poltavába – ezt a helyi adminisztráció közölte.

Mariupolról ezzel szemben nem sokat tudni: korábban arról érkeztek hírek, hogy harminc buszt és nyolc teherautót küldtek az áram-, víz- és hőellátás nélkül maradt városba az ott maradt civilek kimentésére és adományok kézbesítésére, csakhogy az ukrán védelmi minisztérium és az ukrán külügyminisztérium szerint az orosz erők tüzet nyitottak a humanitárius folyosón.

A buszok Zaporizzsjába vinnék a civileket, de egyelőre nincs hír arról, sikerrel jártak-e. A Kijev határában fekvő Bucsából is megpróbálták evakuálni a civileket, de a kijevi regionális állami közigazgatás vezetője, Olekszij Kuleba szerint a orosz fél szabotálja az akciót. Irpinyből ugyanakkor többen is el tudtak menni a megelőző 24 órában, közölte a BBC.

Az Ukrajnából menekülők száma kedden elérheti a kétmillió főt – írta meg a Twitteren FFilippo Grandi, az ENSZ menekültügyi szervezetének vezetője. Grandi korábban azt mondta, hogy az Ukrajnából érkező menekültek második hulláma még az elsőnél is kiszolgáltatottabb lesz, ekkor ugyanis már olyanok fognak érkezni, „akiknek sem erőforrásaik, sem kapcsolataik nincsenek, és nem marad más választásuk, mint a menekülés”.

