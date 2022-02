Orosz-ukrán háború: 14 gyermek is áldozatul esett a harcoknak - a legfontosabb hírek február 28-án ×

A legfrissebb hírek szerint ma reggel tárgyalóasztalhoz ül Oroszország és Ukrajna, de a tárgyalások sikerében nem nagyon bíznak a felek. Közben felreppent a hír, hogy Fehéroroszország csatlakozhat az orosz támadáshoz Ukrajnában. Az ENSZ Közgyűlése pedig rendkívüli ülést tart az hétfőn. Így áll most az orosz-ukrán háború 2022. február 28-án reggel. Összefoglaló!

Február 28-ára virradóra is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A friss hírek szerint orosz irányítás alá került Bergyanszk. Az ukrán kikötővárost vasárnap délután érték el az orosz csapatok, majd nem sokkal később már a városközpontban voltak. Néhány óra csend után hétfő hajnalban újra robbanásokat lehetett hallani Kijevben és Harkovban. Egész éjjel bombázták Csernyihiv városát. A támadás hajnal kettő körül kezdődött, a jelentések szerint rakéták egy óvodát is eltaláltak, az épület kigyulladt. Rakéta talált el egy ötemeletes lakóházat is.

Az ukrán belügyminisztérium összesítése szerint 352 ukrán állampolgár halt meg az orosz invázió során, köztük 14 gyermek. A hivatal adatai alapján további 1684 ember, köztük 116 gyermek megsebesült, az ukrán fegyveres erők áldozatairól viszont nem adtak tájékoztatást - írja az MTI. Az ukrán védelmi miniszter szerint nyerésre állnak. Mint fogalmazott: "Nem fogjuk feladni a fővárost, Ukrajna már nyerésre áll.

Éjszaka találat ért egy kijevi nukleárishulladék-tárolót. Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója szerint az ukránok értesítették az esetről a szervezetet, és nem tudni arról, hogy az épület megsérült volna, vagy hogy sugárzó anyag szabadult volna ki. Az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelőség (SNRIU) azt közölte az IAEA-val, hogy reggelre a kommunikációt és a sugárzásmérő rendszert is sikerült helyreállítani.

Mindeközben orosz hírügynökségi jelentések szerint megszavazták Belaruszban, hogy atomfegyverek kerüljenek az ország területére. Mint ismert, a Szovjetunió bukása után az ország alkotmányában rögzítették Belarusz atomfegyver-mentességét, ezt oldaná fel a vasárnapi népszavazáson megerősített alkotmánymódosítás.

Indulnak a béketárgyalások

A következő 24 óra döntő jelentőségű lesz Ukrajna számára, mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnöknek Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Johnson biztosította az ukrán elnököt: London mindent megtesz annak érdekében, hogy a Nagy-Britannia és szövetségesei által küldött védelmi támogatás eljusson Ukrajnába.

Mint ismert, valamikor a hétfő reggeli órában találkozik majd az ukrán-belarusz határnál Moszkva és Kijev delegációja a béketárgyalásokra.

Rendkívüli ülést tart az ENSZ Közgyűlése hétfőn

Rendkívüli ülést tart az ESZ Közgyűlése is hétfőn – erről hozott határozatot vasárnap este az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT). Az Egyesült Államok és Albánia által előterjesztett határozatot 11 ország fogadta el, Oroszország ellene szavazott, az Egyesült Arab Emírségek, Kína és India tartózkodott. A hatályos ENSZ-szabályok értelmében nem lehetett vétót emelni a beterjesztés ellen.

Ursula von der Leyen: Szeretnénk, ha Ukrajna az EU tagja lenne

Ursula von der Leyen az Euronewsnak adott interjújában vasárnap azt mondta, hogy „Ukrajna egy közülünk, és szeretnénk, ha az Európai Unió tagja lenne”. Az Európai Bizottság elnöke csak támogatását fejezte ki az ukrán EU-s tagsággal kapcsolatban, nem utalt arra, hogy szó lenne bármiféle felgyorsított eljárásról, csak arról beszélt, hogy idővel az EU tagja lehet az ország.

Újabb szankciók Oroszországgal szemben

Szingapúr „megfelelő szankciókat és korlátozásokat” kíván bevezetni Oroszországgal szemben – jelentette ki Vivian Balakrishnan külügyminiszter a parlamentben. Mivel Szingapúr jelentős pénzügyi és hajózási csomópont, ezért a hírek szerint exportellenőrzést fog bevezetni minden eszközre, amelyek fegyverként használható az ukrán lakosság kárára.

Washington Post: Lukasenka fehérorosz csapatok bevetésére készül

A Washington Post egy amerikai tisztségviselőre hivatkozva arról ír, hogy Fehéroroszország csapatok bevetésére készül. A csapatok bevetése már hétfőn elkezdődhet. Mindez meglehetősen váratlan, hiszen vasárnap Zelenszkij még arról nyilatkozott, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy telefonbeszélgetésben ígéretet tett arra, hogy nem küld fehérorosz csapatokat Ukrajnába.

Tovább gyengül a forint Jókora gyengüléssel kezdett a forint hétfő reggel a háborús hangulatban, az egyre keményebb nyugati szankciók után a dollár erősödése is jelzi a kockázatkerülést a befektetők körében. Ha tovább eszkalálódik a helyzet, akkor nagyon hamar 370-nél találhatja magát ismét a forint történelmi mélypontja közelében.

A magyarok megbüntetnék Putyint

Mindeközben megjelent az első hazai közvéleménykutatás az orosz-ukrán háboróval kapcsolatban. A Századvég felmérése szerint a magyarok 9 százaléka támogatná az orosz agresszió elleni aktívabb fellépést és Vlagyimir Putyin orosz elnök mielőbbi megbüntetését.