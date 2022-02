Ukrán-orosz konfliktus: az évtized globális biztonsági válsága zajlik a szomszédban

A világ az elmúlt évek legnagyobb globális biztonsági válságával néz szembe az orosz-ukrán konfliktus miatt - jelentette ki amerikai idő szerint kedden este New Yorkban Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára. "Az úgynevezett kelet-ukrajnai szeparatista területek" függetlenségének kikiáltása Ukrajna területi integritásának megsértését jelenti - fogalmazott Guterres. A főtitkár szerint Moszkva "elferdítette a békefenntartás fogalmát."

Mint újságíróknak elmondta: amikor egy ország csapatai annak beleegyezése nélkül belépnek egy másik ország területére, ahogyan az orosz erők tették, azokat "nem lehet pártatlan békefenntartóknak nevezni. Egyáltalán nem békefenntartók, ahogy Moszkva nevezte őket" - tette hozzá. Guterres szerint Oroszország lépései "ellentétesek" az ENSZ alapokmányával is, és "halálos csapást mérnek a minszki megállapodásokra", amelyek célja a béke helyreállítása Kelet-Ukrajnában. A főtitkár úgy vélte, hogy "ebben a kritikus pillanatban azonnali tűzszünetre és a katonai tevékenységek csökkentésére lenne szükség", csak így lehetne túllépni ezen a "veszélyes helyzeten."

Antonio Guterres arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy fogjanak össze és vérontás nélkül mentsék meg Ukrajna népét a "háború jelentette veszedelemtől". A főtitkár megismételte, hogy továbbra is a békés megoldás keresését támogatja.

Blinken nem találkozik az orosz külügyminiszterrel

Nincs értelme a találkozónak Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, miután Oroszország katonai csapatokat küldött Kelet-Ukrajnába - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter kedden. A Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón Blinken úgy fogalmazott: "Most, hogy látjuk, az invázió elkezdődik, és Oroszország egyértelműen kinyilvánította, hogy teljesen elutasítja a diplomáciát, jelenleg nincs értelme ennek a találkozónak." Az amerikai tárcavezető elmondta: levélben értesítette orosz hivatali partnerét, hogy lemondja a találkozót. A korábbi tervek szerint Blinken csütörtökön, Genfben találkozott volna Lavrovval.

Kuleba üdvözölte az Egyesült Államok által bevezetett szankciókat, és további intézkedések elrendelését szorgalmazta Oroszországgal szemben. Joe Biden amerikai elnök kedden jelentette be, hogy az Egyesült Államok súlyos pénzügyi szankciókat rendelt el orosz bankok és oligarchák ellen. Az elnök közölte, hogy két nagy orosz pénzintézettel - a Vnyesekonombankkal (VEB, külkereskedelmi bank) és az általa "katonai banknak" nevezett Promszvjazbankkal - szemben "teljes kizáró szankciót" vezetnek be.

Szankciókat vezetnek be az orosz szuverén államadóssággal szemben is, amely - mint fogalmazott - azt jelenti, hogy "elzárjuk az orosz kormányt a nyugati finanszírozástól". Az amerikai elnök szerint az intézkedés bevezetését követően Moszkva "nem kereskedhet új adósságával sem az amerikai, sem az európai piacon". "Az orosz elitekkel és családtagjaikkal szemben is szankciókat fogunk bevezetni" - folytatta Biden, aki szerint "mivel ők is osztoznak a Kreml korrupt nyereségén, osztozniuk kell a fájdalomban is".

Nőhet az amerikai szankciókkal sújtott orosz pénzintézetek száma

Az amerikai elnök kedden éjfél körül ismertette az Oroszország ellen elfogadott első szankciócsomagot, amely egyebek között két pénzintézetet, a VEB-et és az orosz védelmi ipar gerincbankját, a Promszvjazbankot (PSB) érinti. A Bloomberg úgy értesült, az amerikai kormány készen áll arra, hogy szükség esetén szankciókat vezessen be más orosz pénzintézetekkel, köztük a Sberbankkal és a VTB-vel szemben. Az amerikai szankciókra az orosz tőzsde legközelebb csütörtökön tud reagálni, mivel szerdán nemzeti ünnep miatt zárva van.

Az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint a VEB és a PSB felkerült az SDN listára, ami az amerikai kormány feketelistája. Az itt szereplő állampolgárok és szervezetek összes egyesült államokbeli vagyona be van fagyasztva. A VEB az orosz gazdaság egyik legnagyobb hitelezője: hitelállománya a lízinggel együtt szeptember végén 1800 milliárd rubelt (1 rubel=3,95 forint), vagyona pedig 3900 milliárd rubelt tett ki. A VEB számos nagyszabású beruházási projektet finanszíroz külföldön, többek között kereskedelmi bankokkal közösen szindikált hitelekben való részvételen keresztül.

Kijevben még nincs pánikhangulat

Kijevben a kiéleződött orosz-ukrán konfliktus ellenére nincs nyoma pánikhangulatnak a közmédia helyszíni tudósítása szerint. Az M1 híradójában szerda délelőtt bejelentkező tudósító úgy fogalmazott: az ukránok igyekeznek nyugodtak és higgadtak maradni. A közmédia tudósítója közölte: szerdán tartja soros ülését az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács Kijevben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nap folyamán találkozik Ukrajna ötven leggazdagabb és legbefolyásosabb üzletemberével is. Fontosnak tartják ugyanis azt az üzenetet megfogalmazni a gazdasági élet szereplőinek, hogy az ukrán gazdaság kitart a nehéz időkben - emelte ki. A tudósító azt mondta, várhatóan csökkentik a benzin és a gázolaj általános forgalmi adóját, és így a jelenleginél alacsonyabb lehet az üzemanyagok ára Ukrajnában.

Megkezdődött a tartalékosok behívása

Megkezdődött szerdán Ukrajnában a hadműveleti állományhoz tartozó tartalékosok behívása szolgálatra - közölte a szárazföldi fegyveres erők sajtószolgálata a Facebookon. Behívót a 18 és 60 év közötti korosztályba tartozó tartalékosok kapnak, tisztek, altisztek és közállományú katonaként leszereltek egyaránt. A szolgálati idő legfeljebb egy év lehet. Ez idő alatt a behívott tartalékosok polgári munkahelyét megőrzik, és havi átlagbérüket kapják fizetésként.

A közlemény szerint a tartalékosok azokban a katonai alakulatokban és azon a szakterületen teljesítenek majd szolgálatot, amelyen korábban szolgáltak és szerződést kötöttek a hadműveleti tartalékban való szolgálatra. A szárazföldi erők sajtószolgálata hozzáfűzte: ez azt jelenti, hogy ha például valaki egy adott katonai egységben sofőr-szerelő volt, akkor ugyanabba az egységbe, ugyanarra a katonai szakterületre hívják be.

A hadműveleti állomány tartalékállományába olyanok tartoznak, akik szerződésesként, illetve sorkatonaként leszereltek, de szakmai és egészségi állapotuk alapján alkalmasak a további katonai szolgálatra, továbbá valamilyen szakterületen speciális kiképzést kaptak - fűzte hozzá az UNIAN hírügynökség.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd este fordult újabb videóüzenetben az ukránokhoz, és ekkor jelentette be, hogy rendeletet adott ki tartalékosok behívásáról az ukrán hadseregbe. Az ukrán külügyminisztérium szerdán felhívta az Oroszországban tartózkodó ukrán állampolgárokat, hogy mielőbb térjenek haza, illetve mostanában ne tervezzenek odautazást.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió felerősödésével összefüggésben, amely egyebek között az Oroszországi Föderáció területén a konzuli segítségnyújtás lehetőségeinek jelentős korlátozásához vezethet, a külügyminisztérium azt javasolja Ukrajna állampolgárainak, hogy tartózkodjanak mindenfajta utazástól Oroszországba, és azok, akik ebben az országban tartózkodnak, azonnal hagyják el a területét

- írta a tárca közleményében. A minisztérium hangsúlyozta, hogy nagy nehézségekbe fog ütközni azoknak az ukrán állampolgároknak a védelme Oroszországban, akik figyelmen kívül hagyják az ajánlást.