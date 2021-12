Ezekben a szakmákban jöhet béremelés 2022-ben: így érhetik utol a fizetések az inflációt

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Hiába a drágulás, jövőre várhatóan az árak emelkedését a bérek robbanása ellensúlyozza. A legrosszabb esetben is 6-6,5 százalékkal emelkedhet a fizetések vásárlóereje.A kormány bejelentései szerint január elsejétől emelkedik az orvosok, ápolók, bölcsődei és kulturális dolgozók, a védőnők mellett a rendőrök, a pedagógusok és katonák fizetése is. Így és a minimálbér-emelés következtében jövőre akár a 10 százalékot is elérheti a reálkeresetek emelkedése

A 13. havi nyugdíj kifizetése miatt pedig nemcsak a keresetek, hanem a lakosság rendelkezésre álló jövedelme is jelentősen bővülhet. Minden bizonnyal 2022-ben a bérnövekedésre a legnagyobb hatást a minimálbér és a garantált bérminimum közel 20 százalékos emelése fogja gyakorolni. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a VG-nek arról beszélt, jövőre a nettó bérek egész évben meghaladhatják a bruttót a 25 év alattiak szja-kedvezménye, illetve a családi adó-visszatérítésnek köszönhetően, ráadásul ez utóbbi miatt februárban valósággal felrobbannak, akár 50-60 százalékkal is bővülhetnek, egész évben pedig 16-18 százalékkal. Emiatt szerinte az 5 százalékos infláció mellett is két számjegyű mértékben nőhet a fizetések vásárlóereje. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! "Ahol a Liga Szakszervezetekhez tartozó tagszervezeteknél eddig bérmegállapodást kötöttek, ott jellemzően 8-tól 17-18 százalékig terjednek az emelések. Ugyan nagy a szórás, de sok helyen sikerült jelentős bérfejlesztésben megállapodni" – mondta el Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a lapnak. A jelenlegi inflációs várakozások 5-6 százalék között szóródnak, a bérnövekedés esetében a Pénzügyminisztérium 12,4 százalékkal számol. Szerinte a legrosszabb esetben is 6-6,5 százalékos reálbér-növekedésnek kell megvalósulnia. EZ IS ÉRDEKELHET Kiemelt órabérrel keres alkalmi raktárosokat a Kifli: végzettség nem kell, bárki bemehet az utcáról Gőzerővel keresi alkalmi raktárosait a Kifli. A legnépszerűbb online üzlet a hirdetés szerint 2500 forintot fizetne óránként, december 21-én, 22-én és 23-án lehet menni dolgozni.

Címlapkép: Getty Images

