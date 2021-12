Az infláció felzabálja a fizetések emelését: aggódik az iparkamara elnöke

Az iparkamara elnöke szerint elkerülhető lett volna a magas infláció, ha a Magyar Nemzeti Bank hatékonyabb eszközökkel rukkolt volna elő.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt a Világgazdaságban adott interjújában, hogy 360 fölé nem lett volna szabad engedni a forintot az euróval szemben, továbbá, hogy a magas infláció mérsékelhető lett volna.

Az elnök nyilatkozata szerint bár a kormány megtette, amit lehetett, pénzügypolitika és költségvetési politika stabilitást, válságállóságot kölcsönzött ebben a turbulens időszakban a magyar gazdaságnak, mégis úgy látja, hogy a Magyar Nemzeti Bank jóval hatékonyabb eszközökkel is előrukkolhatott volna, hogy megállítsa az inflációt.

A fékeket behúzva a forintot például meg lehetett volna fogni a 360-as szinten, ami után egy jól időzített kötvénykibocsátás érdemben javíthatta volna az ország pozícióit. Azaz egy csapásra előnyt kovácsolhattunk volna a hátrányból, de nem tettük.

– mondta Parragh, aki hozzátette:

Az inflációval hasonló a helyzet, már az októberi pénzromlás 6,5 százalékos mértéke is messzire vezetett, amire jött a november 7,4 százalékos adat. Már jóval korábban is be lehetett volna avatkozni.

Parragh László azt is elmondta, hogy a 200 ezer forintos minimálbér, és a 260 ezer forintos bérminimum ellenére úgy véli, még feljebb kellene tornászni a béreket, különben az infláció felzabálja a fizetések emelését. Míg a bérminimum általa kívánt konkrét összegét nem mondta meg, azt elmondta, hogy a reálinfláció plusz két-három százalékos további emelés akár azonnal indokolt lenne.