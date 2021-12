Továbbra is égető a chiphiány világszerte: jajj az informatikai, autós cuccoknak

A jövő év második fele hozhat némi megnyugvást annak a 169 iparágnak, amelyiket érinti az évek óta fennálló csiphiány – írja a Magyar Nemzet.

Ahogy a lap írja, a globális piacokat megbénító és megdrágító helyzetre sem az Egyesült Államok, sem Európa nem képes egyelőre választ adni. Mint tudni, a félvezetők hiánya hosszú évek óta jelen van a piacon, de a koronavírus-járvány jócskán súlyosbította a helyzetet.

Ezek az úgynevezett félvezetők a csipek alapanyagai, a hiányuk pedig komoly áremelkedést hozott magával. Nem csoda, hogy egyre több nemzetközi, nem ázsiai szereplő gondolkodik azon, hogy önállátásra álljon át, azaz teljes mértékben függetleníteni tudja magát az ázsiai nagy gyártóktól. Ez azonban még nem most lesz, hiszen például a globális csiptermelésnek csak tizede érkezik Európából, ha ez a tervek szerint meg is duplázódik 2030-ra, akkor is elmarad az arány az 1990-es évekre jellemző negyven százaléktól.