Razziára számíthatnak a kerttulajok több megyében: milliós bírságot kockáztatnak

Fokozottan ellenőrzik országszerte a parlagfüves területeket, van ahol helikopterről, máshol drónokkal is kutatják a fertőzött földeket. A felelőtlen gazdák minden esetben bírságra számíthatnak, ami 15 ezer forinttól akár ötmillió forint is lehet. A parlagfű idén korábban virágzik. Az allergiásoknak már most érdemes megkezdeni a megelőzést – hangzott el az M1-en.

Helikopterrel derítik fel a parlagfüves területeket Heves megyében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a leghatékonyabb módja a fertőzött területek felderítésének. Pénteken több mint 160 ezer hektárt jártak körbe Gyöngyös térségében. A parlagfüves területek tulajdonosai ellen eljárást indítanak, és bírságot szabnak ki rájuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A növényvédelmi bírság összege pedig alapvetően két tényezőtől függ. A parlagfűvel borított terület nagyságától és a parlagfűvel borítottság mértéke. Ennek függvényében történik a konkrét összeg megállapítása, ami 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet – mondta Huszárné Bodor Éva, a Heves Megyei Kormányhivatal osztályvezetője. Az ország többi részén is fokozottan ellenőrzik a földeket. A Nógrád megyei Patvarc közelében drónnal figyeli a külterületeket a polgárőrség. Elsősorban a gabonatarlókon, valamint a betakarítás előtt álló napraforgó- és kukoricatáblákat vizsgálják, ugyanis általában ezeken a helyeken alakulnak ki gócpontok. Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke a Híradóban elmondta, hogy drón segítségével végzik a parlagfűvel fertőzött területek felmérését. Ahol találnak parlagfüves területet, tulajdonosát felszólítják az irtásra, és ha kéri, be is segítenek a polgárőrök. Az egészségügyi szakemberek szerint a parlagfű több mint két és fél millió embernél okoz allergiás tüneteket Magyarországon. Az egyik balassagyarmati gyógyszertárban egyre fiatalabbak kérnek olyan készítményeket, amelyek enyhítik a panaszaikat. „Van, aki ötvenévesen lesz allergiás, tehát nem korfüggő a dolog. Legjellemzőbb tünetei az orrfolyás, szemviszketés, a szem könnyezik, illetve a bőrpanaszok is elő szoktak jönni, a bőrpír, illetve viszket a bőrünk egy-két helyen" – ismertette Ádám György balassagyarmati szakgyógyszerész. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy a parlagfűvirágzáskor ne tartózkodjanak tartósan a szabadban, és az otthoni szellőztetést időzítsék az éjszakai és a hajnali órákra.

Címlapkép: Getty Images

